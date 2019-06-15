中評鏡頭：雲林造勢前　韓國瑜一早先動員滅蚊

高雄市長韓國瑜參加三民區防治登革熱總動員，集結320人大誓師。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月15日電（記者 蔣繼平）挺韓團體密集舉辦全台各地造勢活動，第三場雲林造勢今天登場，不過高雄市近期出現登革熱疫情，避免疫情延燒，中國國民黨高雄市長韓國瑜上午8時先趕到三民區參加防治總動員，下午再立刻趕到雲林，韓雖然趁放假忙選舉，但仍無法放下市政，行程相當緊湊。



挺韓團體陸續舉辦造勢活動，韓國瑜6月1日參加台北府前凱道號召40萬人到場，8日參加花蓮場也號稱15萬人到場，15日將以雲林女婿的身分到雲林參加造勢活動，但是為了避免登革熱疫情擴大，韓一早先到三民高中參加登革熱防治總動員。



媒體也詢問“是不是很擔心登革熱疫情，所以早上還留在高雄？”韓國瑜表示，對，幾乎每一天都在召開會議，從過去3個月一次、變一個月一次、兩星期一次、到現在一天一次，就是怕登革熱一旦爆發，對高雄市民健康影響太大，城市形象也影響很大，每一天都繃緊神經在注意執行消滅登革熱的工作。



截至6月13日本土登革熱共計20例、境外27例，其中高雄市三民區登革熱群聚疫情累計確診19例，有16位居住或活動地位於鼎金里、2位居住地位於鼎西里、1位居住地位於鼎力里。



高雄市政府防疫團隊及三民區級指揮中心傾全力動員齊力動員登革熱防治，15日上午8時在三民高中舉行三民區登革熱防治擴大防疫動員，衛生局、環保局、區公所共動員320人進行疫情範圍內13個里的孳生源掃蕩及戶外噴藥。



韓國瑜宣布參選後曾說只會利用放假時間來參加選舉活動，不過15日上午留在高雄防治登革熱，29日屏東挺韓活動也因撞期國民黨政見會而取消，原本預計一週一造勢，目前變數仍相當多。



國民黨10日公布2020初選參選人名單後，6月25、29日及7月3日分別在南、中、北舉辦3場國政願景電視發表會，7月8日到14日執行民調，7月15日公布結果，7月28日全代會通過2020提名人選。