上合組織成員國元首理事會比什凱克宣言發表

（来源：网络） 中評社北京6月15日電／上海合作組織（以下稱“上合組織”或“本組織”）成員國領導人於2019年6月14日在比什凱克舉行元首理事會會議，並聲明如下：



當今世界正持續快速變化，亞洲首先出現新的發展中心，全球力量平衡進程趨於活躍，國與國相互聯繫和相互依存日益加深。同時，國際政治經濟形勢仍然緊張，經濟全球化進程遭遇單邊主義、貿易保護主義抬頭以及國際貿易領域中其他挑戰。



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上合組織作為開展富有成效合作的可靠平台，在推動以《聯合國憲章》和國際法為核心的世界格局多極化，維護平等、共同、綜合、合作、可持續安全，落實2030年可持續發展議程，尊重各國人民自主選擇各自政治、經濟和社會發展道路，保障全體及每個國家的利益方面發揮著重要作用。成員國強調，倡議推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，形成構建人類命運共同體的共同理念十分重要。



成員國將繼續發展各領域全方位合作，維護上合組織地區和平、安全、可持續發展和繁榮。為此，成員國支持中亞國家為深化政治、經濟、人文等領域合作所作努力，歡迎2018年6月22日聯合國大會通過《加強區域和國際合作，確保中亞地區和平、穩定和可持續發展》決議，歡迎2019年在塔什干舉行第二次中亞國家元首磋商會議。



成員國重申，堅定支持聯合國作為綜合性多邊組織在維護國際和平與安全、推動全球發展、促進和保護人權方面所作的努力，支持鞏固《聯合國憲章》規定的聯合國安理會作為維護國際和平與安全主要機構的關鍵作用。



成員國注意到印度共和國、吉爾吉斯共和國、巴基斯坦伊斯蘭共和國、塔吉克斯坦共和國競選聯合國安理會非常任理事國席位的願望以及哈薩克斯坦共和國、中華人民共和國、巴基斯坦伊斯蘭共和國、俄羅斯聯邦和烏茲別克斯坦共和國競選聯合國人權理事會成員的願望。

