黃潔貞：關心下一代 共圓中國夢

澳門立法會議員、澳門婦聯總會副理事長黃潔貞15日出席第十一屆海峽兩岸關愛下一代成長論壇並做大會發言（中評社 徐夢溪攝） 中評社厦门6月16日電（記者 徐夢溪 海涵）澳門立法會議員、澳門婦聯總會副理事長黃潔貞15日出席第十一屆海峽兩岸關愛下一代成長論壇並做大會發言。



黃潔貞表示，今年的 “六一”國際兒童節，對澳門兒童來說有著深遠意義。在五月三十一日，澳門濠江中學附屬英才學校的小學生收到了國家主席習近平主席回信，回信中提到“你們是祖國的花朵，是澳門的未來”。這封回信不僅是對小學生的殷切寄語，也是對澳門下一代的殷切關懷和期盼，也正好告訴我們未來全社會要將兒童的成長發展放在首位。



黃潔貞指出，回顧澳門回歸20年，特區政府按照澳門《基本法》第38條第3款規定： “未成年人、老年人和殘疾人受澳門特別行政區的照顧和保護”，對婦女兒童及家庭的發展十分重視，而且有明顯的進步。隨後，她在現場分享了澳門特區在青年兒童與婦女方面的工作狀況：



一是關愛兒童成長，澳門履行《兒童權利公約》。黃潔貞指出，一直以來澳門政府十分重視兒童權益，在“健康澳門，幸福家園”的理念下，政府致力在澳門推動《兒童權利公約》（下稱《公約》）。自1998年起《公約》適用於澳門，回顧本澳履行《公約》的工作上，都得到較好的執行，且政府每隔5年會向聯合國提交報告，說明本澳在履行《公約》方面所作出的努力。社會工作局作為專責推行《公約》的部門，會定期針對《公約》中四個基本權利，包括生存權、受保護權、發展權及參與權作推廣及介紹，讓《公約》內容深入人心。至2016年，特區政府將婦女事務委員會改為婦女及兒童事務委員會，以及於2018年啟用“兒童數據資料庫”，對日後制訂兒童及家庭政策發揮積極作用。



二是培養青年成長，為國家儲備人才。黃潔貞表示，青年是社會未來棟樑，澳門憑藉獨特的歷史背景，在“一帶一路”及 “粵港澳大灣區”的國家發展大局中，承擔著特殊的責任，為澳門青年人提供了融入國家發展大局的優勢。中央政府及特區政府特別重視青年的發展，創造了很多機會給青年人。近年，國家教育部加大了澳門學生的保送名額，名額達1110名，藉此讓澳門學生獲得更多的機會到內地著名學府學習，提升素質及競爭力。而特區政府為了促進青年人的身心健康發展，近年不斷加強青年工作，舉辦了千人計劃、政府司長、局長 “與青年有約”交流活動、青年義工培訓計劃、大專學習用品津貼和持續進修發展計劃等，更與社會服務團體合作推行多項協助青年發展的活動。當中千人計劃更是近年澳門青年政策的重要舉措，特區政府通過“千人計劃，百團出行”的三年總體規劃，每年組織一千名本地中學生及青年前往內地，按照特定的主題進行交流學習及實習活動，並持續關注活動參與者的成長發展。國家重視青年培養，在 “一國兩制”下，澳門青年是受惠者，澳門青年人應主動把握機會，透過國家給予的特區的政策，不斷提升自身的能力，積極融入國家發展大局，結合 “粵港澳大灣區”的發展，為澳門建設貢獻力量。

