蔡賴配沒了？卓榮泰：任何合作模式都有可能

民進黨主席卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北6月15日電／民進黨2020初選結束，整合黨內、黨外問題浮現，對此，主席卓榮泰14日晚間受訪時表示，他會先讓蔡英文及前“行政院長”賴清德兩人冷靜一下，再跟兩人會面，但未來不一定是“蔡賴配”，合作有很多模式。



民進黨主席卓榮泰昨晚接受電視評論節目《辣新聞152》訪問，卓榮泰提及，賴清德在未來半年選戰中，黨中央會給他一定的角色，但要選擇誰當副手是蔡英文的權力。卓榮泰也爆料，民進黨與時代力量雙方的秘書長已經談過。



關於蔡賴配的可能性，卓榮泰表示，在初選結果出來之後，蔡賴兩人經過短時間的冷靜，他會跟蔡、賴見面，看何時兩人可讓社會大眾了解民進黨整大軍要往前進，不一定是蔡賴配，合作有很多模式 要看蔡賴能在選戰中能承擔的工作任務是什麼，候選人要如何擺設選戰布局，怎麼定位每個人重要的角色，但相信蔡、賴兩人重要的功能性不容懷疑 ，兩人任何合作模式都應該。



主持人詢問初選過程中英系有三度要沒收初選？卓榮泰說，在民進黨中央黨部的會議，任何人都可以提出看法，只要是不形成決議，提出看法就只是過程而已，後來初選時間有調整，像是後續的政見會及民調有延後，可以說協調期有延長，但中間並沒有要沒收初選的說法。



至於陳水扁質疑初選民調的真實性，卓榮泰也說，他會向陳進行說明。



卓榮泰並說，選前黨中央是選務機關，初選後就轉換為選戰機關，未來除了整合蔡賴，還要進行雙方陣營及社會各界大規模的整合工作。