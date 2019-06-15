真的生氣！韓國瑜怒嗆蘇貞昌儘管放恐龍黑我

韓國瑜表示，放恐龍黑我，但請不要放任病媒蚊。（照片：韓國瑜臉書） 中評社台北6月15日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜13日北上參加“行政院”院會，“行政院長”蘇貞昌臉書在當晚發布院會剪輯的影片，韓國瑜稱“我被黑”。韓國瑜14日深夜也在臉書發文表示，登革熱預算只是黑我的其中一項而已，誠懇敬告，黑我韓國瑜一個可以，但是請不要抹滅我們整個市府團隊的努力。請中央不要“只會用講的”，用蘇院長最喜歡說的效率讓我們高雄市趕快看到真正“白花花的銀子”。所以，儘管放馬、放恐龍過來黑我韓國瑜，但請不要放任病媒蚊！



以下為韓國瑜臉書全文：



【院長衝衝衝、防疫補助空空空】



這年頭，當院長不容易，蘇院長開院會不但全程錄影，會後馬上剪輯製作影片上傳，又專業又有效率，堪為首長楷模，也許六都以後參加院會也都應該自備攝影才是正道？不過，蘇團隊疑似在“某堵藍集團”兼差，把院會內容率先讓自己兼差單位發布，利用國家公器之便，讓某粉專居然比英明神武的蘇院長還早發文，真是令人嘖嘖稱奇。



不知道是蘇團隊剪片剪得太認真，所以沒空弄清楚會議內容，還是蘇院長自己到現在還搞不清楚登革熱防治計劃預算的項目？ㄙㄙ有兩種、防治登革熱的錢也有兩種：一種是例行性計劃專款、另一種是補助款。我們高雄市政府在爭取的一直都是“補助款”，而蘇院長目前為止所提的都是本來就會給高雄的“例行性計劃專款”，而不是“補助款”。高雄市政府早就提報今年登革熱可能會提前爆發，故在今年2月及5月的“行政院”蚊媒會議上都提案爭取補助款，但中央完全未正面回應。就算蘇團隊那兩次開會沒有出席，以院長完整的行政資歷會不知道嗎？



另外要特別說明，蘇院長在6月5日說：“給高雄的專款有800多萬，還用不到1／4。”事實是：“行政院”6月4日發函說可以領錢，6月10日市政府才收到第二期的700多萬，請問這樣要怎麼用到1／4？況且此筆預算主要用於用人費，用人費是按月撥款，帳面上還預留人事預算是很正常的事，這是基本的預算原則，蘇院長這麼躬親勤政，怎麼會不知道基本預算原則？



再來，108年下半年“例行性計劃專款”，也就是原定計劃內的款項預計在8、9月就會花完，馬上就是9月登革熱高峰期，勢必要投入大筆經費，所以才會另外申請“補助款”，但中央卻都未正面回應。這裡要呼叫最最最關心高雄的諸位民進黨“立法委員”和在議場不遺餘力質問市府官員的高雄市議員們，趕快翻著白眼問一下“中央政府”，高雄登革熱防治的“補助款”在哪裡？（白眼、白眼、白眼）



登革熱預算只是黑我的其中一項而已，誠懇敬告，黑我韓國瑜一個可以，但是請不要抹滅我們整個市府團隊的努力、不要把高雄市民的安全與福祉當成政治籌碼。登革熱與市民健康和生命安全息息相關，我們高雄市政府、尤其衛生局和環保局盡心盡力在防疫除害，請中央不要“只會用講的”，用蘇院長最喜歡說的效率讓我們高雄市趕快看到真正“白花花的銀子”。所以，儘管放馬、放恐龍過來黑我韓國瑜，但請不要放任病媒蚊！