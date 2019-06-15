中評現場：韓國瑜雲林造勢　攤商提早卡位

年輕辣妹從台中跑來挺韓。（中評社 高易伸攝） 中評社雲林6月15日電（記者 高易伸）以“雲林女婿”身份返鄉的中國國民黨高雄市長韓國瑜今日將在人文公園舉行第三場造勢大會。一早現場便湧入來自高雄、花蓮、台東、苗栗、台中及在地的攤商進駐。之前因韓流造勢爆紅的香腸瀑布老闆陳家慶向中評社表示，他前天就來雲林卡位，為的就是力挺韓國瑜返鄉。



陳家慶笑說，他自己是“非韓不投”，因為韓國瑜讓他賺到錢！從去年三山造勢岡山場迄今，已經賣掉1萬6千多條香腸。



另一名來自高雄的攤商小哥向中評社表示，韓國瑜的帽子熱賣，上次在花蓮只批了50頂一下子就賣光，這次批了150頂來賣，應該會有不錯的成績。



上午十點半已有不少攤商、民眾陸續湧入，舞台上主持人也開始耳提面命進行“勤前教育”，希望大家垃圾不落地。且喊口號時聽到台灣就喊“加油”、聽到韓國瑜就喊“凍蒜”，聽到“中華民國”請大家高喊“萬歲”。



此外，現場還有一對雲林夫妻帶著剛出生才3個月的小男嬰，以青天白日旗當作“包屁衣”，男嬰頭上還綁著頭巾，非常可愛。他們向中評社表示，韓國瑜以雲林女婿返鄉，身為在地人一定要出來力挺。



這次雲林造勢，主辦單位也非常貼心，在舞台後方準備了大塊的發稿區供媒體發稿休息，現場SNG車也早早定位，準備迎接這場“雲林心、台灣情 後頭厝、來相挺”的造勢大會。