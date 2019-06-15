海峽青年論壇登場　焦聚兩岸青年交流與融合

青年論壇邀請重量級點評員給台灣青年鼓勵與建議。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月15日電（記者 黃文杰）第十一屆海峽論壇今天登場，四大交流板塊同步啟動，雖受到民進黨蔡政府的“技術干擾”，但活動主軸的基層交流本身充滿活力，媒體焦點關注也放在兩岸青年如何實質交流與融合。



論壇今年以“擴大民間交流、深化融合發展”為主題，6月15日至21日舉行。



論壇大會將於6月16日上午10點在廈門會議中心舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋將出席海峽論壇。中國國民黨副主席曾永權和親民黨、新黨等台灣政黨代表以及台灣有關縣市代表、主辦單位代表將出席海峽論壇，“青年交流”、“基層交流”、“文化交流”、“經濟交流”四大版塊今天同步啟動。



第十一屆海峽論壇、第十七屆海峽青年論壇上午舉行開幕式，會場僅邀請福建省政協副主席杜源生開幕致詞，相對於去年青年論壇開幕，包括福建省委常委周聯清、國台辦交流局局長黃文濤、中華青年交流協會創辦人李鍾桂、青年創業總會兩岸交流委員會主任委員王嘉年、國民黨組發會青年部主任翁紹輝等人出席。



雖然今年海峽論壇受到民進黨蔡政府“技術干擾”，但活動精彩度不減損，活動舞台留給兩岸年輕人，包括進行閩台兩地青年社會組織締結友好社團、創業之星頒獎、第二批福建省引進台灣高層次人才“百人計劃”人選頒獎，活動場外也安排大型看板，介紹台青在福建創業成功的故事，吸引兩岸媒體共同採訪報道。



青年論壇還安排四位不同類型台青，來大陸工作創業融合的故事，主辦方不光是讓青年講自己的故事，還邀請重量級點評員給台灣青年鼓勵與建議，四位點評員都是大咖，包括兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任、廈門大學台灣研究院教授劉國深；台灣之名政治評論員邱毅；全國人大代表、海管理局香港事務首席聯絡官洪為民；全國人大代表、澳門立法會議員施家倫。