大華網：從蔡英文初選勝出看兩岸關係未來

蔡英文將代表民進黨角逐2020年的大選。 中評社台北6月15日電／大華網路報15日發表台灣標竿企業促進會理事長鄧岱賢的文章說，民進黨“總統”初選民調結果揭曉，蔡英文獲得35.67%，大勝賴清德的27.48%，蔡英文將代表民進黨角逐2020年的大選。許多人憂心，蔡英文執政三年多，由於不承認“九二共識”，被中國大陸認為是破壞兩岸互信基礎，導致兩岸關係邁向緊張狀態，若是再執政，台海恐瀕於戰爭危險邊緣。



文章說，蔡英文在2016年5月20日就職時曾說要依照“中華民國”憲政體制下推動兩岸關係。然而，根據“中華民國憲法”及七次“修憲”之增修條文內容定義，全世界只有“一個中國”即“中華民國”，增修條文的前言闡明其目的是“為因應國家統一前之需要…”。所以，依照“憲法”增修條文及相關法律規範，“我方”是主張“一個中國”即“中華民國”；未來是要追求國家統一。



只要蔡英文根據“憲法”及增修條文內容說出“一個中國”－“中華民國”與“為因應國家統一前之需要”－追求國家統一，這也就是“九二共識”的內涵：“關於一個中國的涵意，雙方同意各自以口頭方式表述”，那兩岸關係就能重回和平穩定的狀態，所以“九二共識”是兩岸和平之鑰，民進黨應該非常明白其中的道理。



歷史事實證明，在2008至2016年國民黨執政期間，兩岸在“九二共識”的基礎上，恢復交流協商，創造和平穩定、繁榮穩定的新局，包括：第一，兩岸經貿、人員往來交流合作密切：當前大陸是台灣第一大貿易夥伴、第一大對外投資地、國人出外旅遊人數最多的地區；第二，海基、海協兩會恢復協商，迄今兩會一共舉行11次會談，簽署23項協議，務實解決兩岸交流所衍生的實務問題。



第三，雙方舉行了四次正式的陸委會主委與國台辦主任之間的“兩岸事務首長會議”，開通了電話熱線，建立兩岸官方正式的溝通聯繫管道；第四，2015年11月7日馬英九與大陸領導人習近平在新加坡進行“馬習會”，這是自1949年以來兩岸領導人首度會面。



文章說，由國民黨執政時期的經驗可知，民進黨政府只要依照“憲法”及相關法律規範來定位兩岸關係，也就是“一個中國”：“中華民國”，兩岸分治為台灣地區與大陸地區，未來是要追求國家統一的，也就是依照“九二共識”來作為兩岸共同政治互信基礎，就可以解決兩岸定位問題，使台海重回和平穩定的發展關係。



然而，民進黨於1991年10月13日第五屆第一次全國黨員代表大會提出“台獨黨綱”，主張“建立主權獨立自主的台灣共和國”；1995年民進黨又提出“台灣前途決議文”，主張“台灣主權獨立，重新界定國家領域、修改憲政體制、發展新國民意識”；2007年民進黨則提出“正常國家決議文”，主張“台灣是“主權獨立的國家”，與中國互不隸屬、互不治理”，這是中國大陸與民進黨沒有互信基礎的癥結所在。



眾所皆知，大陸對台政策不外是“反獨、促統、和平發展”三條主要路線，並且在“反獨”問題上立場非常堅定，決無任何妥協空間。過去民進黨主張“台獨黨綱”，抵觸大陸“反獨”的基本立場，使得該黨與大陸缺乏制度性的溝通管道，難以有效處理各項兩岸交流問題。如果民進黨能依照“憲法”及相關法律規範來推動兩岸關係發展，凍結違憲的“台獨黨綱”，絕對可以改善雙方的關係。



“九二共識”是當前兩岸對於現階段關係的最大公約數，也符合當前兩岸各自的法律規範，並且無損於雙方各自的尊嚴，更能讓兩岸“擱置爭議，務實協商”，解決現階段雙方交流所衍生的各項問題，為兩岸經濟發展增添無限動能，為雙方人民創造巨額的和平紅利。



文章說，總而言之，若是民進黨不改變“台獨”主張，一再挑戰中國大陸的主權紅線，那最後只有迫使中國大陸“武統”，屆時所產生的後果將由全台灣同胞來承受！所以，“九二共識”是兩岸和平之鑰，希望民進黨為了台灣蒼生，儘快依照“憲法”及相關法律規範承認吧！