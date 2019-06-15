美指責伊朗襲擊阿曼灣油船

油轮13日在阿曼湾遇袭起火 中評社北京6月15日電／“這次事件讓整個中東地區的神經都綳了起來。在這個酷夏，中東人民的日子不好過了。”埃及《祖國報》14日報道裡說的“事件”，是這兩天持續發酵的兩艘油船在阿曼灣爆炸一事。當地時間13日早上，兩艘油船發生爆炸後發出求救信號，伊朗第一時間派船趕來營救。但美國國務卿蓬佩奧之後基於“情報”指責是伊朗發動了對油船的襲擊，美國軍方還公布了伊朗人員事發後“回收證據”的視頻。伊朗外交部長扎里夫14日表示，美國的指控“毫無依據”，是在“蓄意破壞（伊朗的）外交”。英國《金融時報》14日評論說，此次事件是一個月以來海灣地區石油和交通運輸設施接連受損、遇襲的最新事例，加上美國與伊朗之間的對立正在加劇，分析人士警告，“突發情況可能導致整個地區滑向戰爭邊緣”。



伊朗人被拍到“回收證據”？



出事的兩艘油船分別由挪威和日本公司運營。據英國路透社14日報道，兩艘船都發生了爆炸，其中一艘船燃起大火。目前無法確切得知，油船是受到什麼襲擊，有可能是魚雷或者磁性水雷。事發後，伊朗派船將兩艘油船全部44名船員救出。美國海軍表示，他們也出動了船只前往事發海域。



美國將此事歸罪於伊朗。當地時間13日，蓬佩奧在華盛頓對記者說，根據美國政府的評估，伊朗要為阿曼灣事件負責，其依據是“情報、所使用的武器、行動所需的專業水準、伊朗近期對海運船只的類似襲擊，以及該地區沒有其他代理組織能有這樣的資源和熟練度實施此類行動”。





美國《紐約時報》14日稱，目前支撐蓬佩奧說法最有力的證據是美國中央司令部13日公布的一段視頻，內容是事件發生後，伊朗海軍人員駕駛快艇到日本油船處移除一枚沒有爆炸的磁性水雷。美國有線電視新聞網說，即便是美國“班布裡奇”號巡洋艦、一架美國無人機和一架P－8“海神”反潛巡邏機已在現場4個小時，伊朗仍然實施了這一“回收證據”行動。除了視頻，美國軍方還公布兩張照片，顯示日本油船船體在伊朗未“回收證據”前有疑似未爆水雷。



“這確實是伊朗幹的。”特朗普14日接受福克斯新聞採訪時這麼說，不過他也表示，隨時準備與伊朗舉行會談。