中評現場：韓國瑜造勢　雲林農民來發大財

古坑的賴先生帶著自種的紅龍果來擺攤。（中評社 林谷隆攝） 中評社雲林6月15日電（記者 林谷隆）投入中國國民黨2020初選的高雄市長韓國瑜，15日以“雲林女婿”身份返鄉在雲林縣斗六市人文公園舉行第三場造勢大會，趁著韓造勢帶動大量人潮湧現，許多雲林鄉親一早從古坑、元長帶著最新鮮的紅龍果、鳳梨、水果玉米到現在擺攤販售，連斗六在地的檳榔攤業者，也早早來卡位，人氣即是買氣，雲林鄉親也要發大財。



韓國瑜第三場造勢大會選在雲林斗六人文公園，不到上午11點，現場已經湧入大量韓粉，活動會場附近除了主辦單位規劃的150個攤位，四周馬路人行道上，也有數百個流動性攤位。



來自古坑的賴先生帶著自種的紅龍果來擺攤，他表示，自己是公務人員退休，這次他第一次擺攤，帶了200斤紅龍果，就是看好韓國瑜帶動的人潮，半個小時已經賣掉1／3，也說他上午7點多到場，攤位已經排到活動會場700公尺外的雲林縣體育場。



斗六在地的黃先生，則是帶著自己種的鳳梨到現場販售，他也是第一次參與韓國瑜造勢，看到滿滿的人潮，他非常有信心準備的500斤鳳梨一定能賣掉。黃先生賣的鳳梨售價是“100元5斤”，大約只有市價一半，他說這是“韓粉價”，將好東西與好朋友分享，所以只賣成本價就好。



還有更多是斗六市在地的檳榔攤、飲料店，也是趁著大量韓粉湧現，到活動會場附近開設臨時攤位或是推著攤車，沿路吆喝的“飲涼A！”晴空萬里溫度不斷攀升下，生意相當好。