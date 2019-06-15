邱毅：蔡要連任會製造非常肅殺的選舉氛圍

邱毅出席海峽青年論壇。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月15日電（記者 黃文杰）中國國民黨前“立委”邱毅上午在廈門青年論壇受訪表示，民進黨蔡英文刻意打壓海峽論壇，緊盯出席者言論，想辦法羅織罪名，製造肅殺氣氛，目的就是兩岸官方不交流，當然也不允許民間交流，因為民間愈交流愈知道，民進黨的“台獨”路線走不通。



邱毅大膽預測，蔡英文在民進黨初選過關，正式取得資格，準備拼連任，蔡知道如果不連任，過去執政所作所為，就像當年陳水扁，被他挖出來的弊案一樣，最後會跟陳水扁一樣的命運，所以預期蔡會動用司法、檢調、行政與輿論等各方面力量，讓台灣製造非常肅殺的選舉氛圍，這場選舉大戲越來越高潮迭起。



第十一屆海峽論壇今天登場，今年以“擴大民間交流、深化融合發展”為主題，6月15日至21日舉行，上午海峽青年論壇舉行開幕，邱毅受邀以點評員身份，替四位台青創業故事做講評，並給予兩岸青年交流鼓勵與建議，會後接受媒體採訪。



媒體問，台灣今年來參加海峽論壇，是否感受到民進黨的阻礙？



“當然是有的！”，邱毅說，民進黨在台灣還製造肅殺氣氛，會盯著你在海峽論壇裡面講的話，用來羅織罪名，只是這樣的作法，是欺騙不瞭解的人，要知道，現在就像拍球一樣，拍的越用力，彈得越高。



他說，蔡英文不承認九二共識、不承認一個中國，硬要搞“兩國論”路線，兩岸官方溝通管道中斷、兩岸民間要交流，兩岸交流自然被民間取代，勢必更熱絡。海峽論壇變成最重要的平台，今年為何報名海峽人數破萬人？這就是道理，正因為蔡心知“台獨”不對，才不敢讓台灣人民瞭解大陸，民進黨只好不斷伸黑手，反而讓台灣民眾更看清楚，蔡英文走的“台獨”路線，是死路也是絕路。



邱毅說，蔡英文對於海峽論壇限制愈多，愈知道“台獨”走不通，這叫做作賊心虛，故意籠罩肅殺氣氛，風聲鶴唳，代表蔡英文對於處理兩岸關係更心虛。



媒體問，中美貿易戰是否造成兩岸關係生變？



邱毅表示，以民進黨蔡政府來說，蔡英文非常高興認為，中美兩強開打，對台灣有利，但是蔡英文完全錯了，兩岸之間，經濟融合已經高到蔡英文無法想像，大陸打個小噴嚏，台灣重感冒、倒地不起，不要以為中美貿易戰，中國大陸經濟挫折，台灣會得利？台灣會受到更大傷害，沒有得利，這是蔡英文認識不清的地方。

