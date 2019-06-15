前屏東後備司令部司令　負責韓國瑜造勢維安

負責韓國瑜第三場雲林造勢人身維安的前屏東後備司令部司令黃冬輝。（中評社 高易伸攝） 中評社雲林6月15日電（記者 高易伸）今日負責中國國民黨高雄市長韓國瑜第三場雲林造勢人身維安的前屏東後備司令部司令、“中華民國”守護聯盟理事長黃冬輝接受中評社訪問表示，目前收到情資有人要對韓丟雞蛋，我們不敢大意，目前集結60名退役涼山特勤與陸戰隊弟兄要保護韓傍晚大進場。韓國瑜妻子李佳芬胞弟、國民黨雲林縣議員李明哲稍早也在後台跟這群戰士一一握手致意。



黃冬輝是退役少將，目前投入屏東縣北區“立委”參選，同時也是軍公教反年改的要角之一。



黃今日率“守護聯盟”60位退役特勤弟兄來到雲林“罩”韓國瑜，也負責韓的進場人身安全。韓國瑜妻子李佳芬胞弟、國民黨雲林縣議員李明哲稍早也在後台跟這群戰士一一握手致意。



中評社詢問黃，怎麼觀察今日韓國瑜的雲林造勢？今日集結速度似乎不如台北凱道6／1及花蓮6／8造勢快速？



黃冬輝認為，雲林縣長張麗善雖然是國民黨籍，但他相信韓國瑜在這裡造勢，張應該有承受來自黨中央的壓力，況且雲林政治版圖長期綠大於藍，加上今天天氣太過炎熱。這場造勢可能不會破10萬人數，但應該會有個3、4萬人。