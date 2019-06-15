劉國深：民進黨應把兩岸交流當資源不是包袱

兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任、廈門大學台灣研究院教授劉國深劉國深。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月15日電（記者 黃文杰）針對今年海峽論壇舉辦，民進黨蔡政府想辦法刻意阻擾，兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任、廈門大學台灣研究院教授劉國深接受中評社訪問表示，民進黨應該把兩岸交流當資源，不是當成包袱，他不理解陸委會主委陳明通、副主委邱垂正，都是兩岸行家，為何要說這些話？只能說是為了“爭面子”，目的是“說給老闆聽”嗎？。



第十一屆海峽論壇今天登場，今年以“擴大民間交流、深化融合發展”為主題，6月15日至21日舉行，上午海峽青年論壇舉行開幕，劉國深受邀以點評員身份，替四位台青創業故事做講評，並給予兩岸青年交流鼓勵與建議，會後接受中評社採訪。



被問到今年海峽論壇，蔡政府先前為了阻擾台灣基層前來交流，透過陸委會批評大陸以融合發展為名，提出的惠台措施、誘惑民眾赴陸，目的是統戰分化台灣社會，各界應了解其政治意圖，對於民進黨這樣的作法，有怎樣看法？



劉國深告訴中評社，他正在著手寫文章，會針對相關議題好好深入探討，但是簡單說，希望民進黨應該把兩岸交流，當作資源不是當成包袱，“你把他當敵人就是敵人”，還不如把兩岸這麼多的群眾當成資源與財富，民進黨政府希望大陸做什麼？這些人都會替你反應。



被問到，民進黨是否“賭一把”，不管兩岸官方與民間交流中斷，目的就是2020可以順利連任？



劉國深表示，說來還是“爭面子”的問題，但也真不應該，要知道陸委會陳明通、邱垂正都是兩岸行家，為何要說這些話？目的是“說給老闆聽”嗎？



對於兩岸交流，特別是年輕人交流，劉國深上午在主旨論壇座談，給予台灣青年到大陸創業就業發展，很多寶貴意見。



劉國深說，台灣年輕人來大陸發展，非常不容易，不要期待都會成功，估計90%是失敗的，10%是成功的，但也不用這麼悲觀。大陸知道台灣年輕人來大陸發展不容易，所以國台辦頒佈“31條惠台”，當中有19條針對個人，12條是針對企業。如果台青空手過來，可以先琢磨哪些行業、可以發揮自己的聰明才智。



他經常被記者問，廈門有哪些優勢？廈門跟上海比，哪有什麼優勢？當然，廈門沒有什麼優勢，但是聰明的人，可以從廈門獨特的地方，找到自己適合的地方，不一定說，北京一定是適合你，但是要再三叮嚀囑咐，台青來大陸不要把姿態看太高，平常心就好，大陸能給予你多少，那是意外之財，不能變成你的規劃裡面，要跟大陸年輕人一樣，同樣起點競爭，不是我比你有更高的優勢，這樣會走不遠，這是溫室裡成長，不可能天天都是燦爛，更多的是風風雨雨。