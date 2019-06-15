CNML格式】 【 】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 】 
中評現場：韓雲林場造勢無制高點　吊車攝影
http://www.CRNTT.com   2019-06-15 14:15:22


主辦單位將攝影人員吊至舞台後方高點拍攝全景。（中評社　高易伸攝）
　　中評社雲林6月15日電（記者　高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜第三場造勢活動選在雲林人文公園進行，該公園周邊地勢平坦，缺乏攝影高點，主辦單位特地拉來吊車，讓攝影人員進入鐵籠內，再緩緩升起至舞台後方高點拍攝全景，鐵籠內的攝影大哥不僅要頂著艷陽曝曬，還要克服懼高恐懼，賣力又賣命。

　　下午一時半活動也正式展開，舞台上已有歌手開始高歌炒熱氣氛，現場韓粉也越聚越多，大家頂著陽傘揮舞青天白日旗同歡。 


【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 CNML格式】 【 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：