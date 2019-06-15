安倍替特朗普捎話　哈梅內伊不願與美對話

來源：網絡 中評社北京6月15日電／日本首相安倍晉三13日會晤伊朗最高領袖大阿亞圖拉阿里·哈梅內伊，捎去美國總統唐納德·特朗普的“口信”。



只是，哈梅內伊說，伊方不會回應特朗普。



【不願“接話”】



安倍12日抵達伊朗首都德黑蘭，當天會晤伊朗總統哈桑·魯哈尼，13日與哈梅內伊閉門會晤。



共同社報道，13日會晤持續大約50分鐘，安倍向哈梅內伊提及特朗普的一些“想法”。報道沒有提及特朗普“想法”的內容。



伊朗國家電視台報道，哈梅內伊告訴安倍：“我不認為特朗普是值得交換意見的對象，而且我沒有什麼可以回復他，不論現在還是將來。”



哈梅內伊同時說，伊朗不信任美國，“不會重複先前與美國就《聯合全面行動計劃》磋商的痛苦經歷”。



《聯合全面行動計劃》即《關於伊朗核計劃的全面協議》。美國去年5月宣布退出伊核協議並恢復對伊制裁，希望借助極限施壓迫使伊方與美方重新談判協議，限制伊朗的武器項目和地區活動。



哈梅內伊說：“一個明智的國家，不會在不斷承受壓力的情況下同意對話。”在他看來，特朗普所說“不尋求伊朗政權更迭”是“謊言”。



日本政府先前說，希望成為美方與伊方的“中間人”，促進美伊緩和緊張關係並推動雙方對話。只是，一些分析師說，日本的影響力有限，而且美伊之間的矛盾難以調和，日方推動美方解除制裁和實現美伊對話的難度不小。



【局勢複雜】



安倍在會晤後告訴媒體記者，哈梅內伊告訴他，伊朗“不製造、不擁有、不使用核武器，沒有這種意圖”。



按照安倍的說法，他看到哈梅內伊“和平的信念”，“這是為確保地區和平與穩定的重要一步”。



一名不願公開姓名的日本政府高級官員告訴共同社記者，安倍告訴哈梅內伊，日方支持伊核協議，希望伊朗能夠繼續履行協議。



就美方退出伊核協議並封殺伊朗原油出口，伊方多次表達不滿，威脅可能封鎖霍爾木茲海峽。全球大約三分之一的海運原油貿易依賴這一海峽，沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔爾、阿拉伯聯合酋長國等其他海灣產油國經由霍爾木茲海峽出口原油。



安倍與哈梅內伊會晤當天，兩艘油輪在霍爾木茲海峽以東阿曼灣海域疑似遭遇襲擊。



伊朗總統魯哈尼12日會晤安倍後告訴媒體記者，美國對伊朗發動“經濟戰爭”，是海灣局勢緊張的源頭。“伊朗絕不會挑起戰爭，但如果受到攻擊，將給對方毀滅性回擊。”



魯哈尼同樣提及伊方反對核武器。他同時說，伊方致力於履行伊核協議。



（來源：新華社）