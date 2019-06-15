普京：俄羅斯與美國的關係越來越壞

來源：網絡 中評社北京6月15日電／俄羅斯總統弗拉基米爾·普京說，俄羅斯與美國的關係越來越壞。



【每況愈下】



克里姆林宮13日發布普京接受俄羅斯和平電視台採訪的內容。普京說，俄美關係“正在走下坡路，越來越壞”，“（美國）現政府近年批准數十項制裁俄羅斯的決定”。



就在12日，美國總統唐納德·特朗普警告，他正考慮把俄羅斯“北溪－2”天然氣管道項目列為制裁對象。



白宮同一天宣布，將向波蘭增派1000名美軍士兵和一支無人駕駛飛機中隊。



普京在採訪中說，他希望俄美關係得到改善，“常識最終占上風”。他和特朗普月底將出席二十國集團領導人大阪峰會。特朗普先前說，他將在峰會期間與普京會面，但克里姆林宮11日說，這件事沒有確定。



【俄批增兵】



俄羅斯外交部13日指認美方向波蘭增派兵力是為大規模增加軍事部署鋪路。



根據美波達成的協議，美方將在波蘭設立一個師級司令部。俄方外交部在聲明中說：“我們認定，這是在為進一步大規模部署做準備……俄羅斯在制定國防計劃和採取實際行動時不會不考慮這一點。”



一些俄羅斯議員發出更為嚴厲的警告。俄羅斯聯邦委員會、即議會上院國際事務委員會副主席弗拉基米爾·賈巴羅夫告訴俄羅斯國際文傳電訊社：“一旦爆發任何衝突，如果我們遭到突然進攻，波蘭領土將成為報復性打擊目標。”



俄國家杜馬、即議會下院國防委員會主席弗拉基米爾·沙馬諾夫說，美方將在波蘭部署的無人機有攜帶核武器的潛在能力，令他憂慮。



按照沙馬諾夫的說法，“世界逐漸滑向一個危險時刻”，堪比上世紀古巴導彈危機事件。“我們將不得不採取報復手段，”他說，“我們的武器庫有這些手段。”



（來源：新華社）