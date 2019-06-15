非洲疫情仍未構成國際關注的突發公共衛生事件

中評社北京6月15日電／世界衛生組織14日再次就非洲剛果（金）的埃博拉疫情召開專門會議，雖然疫情已傳播至其鄰國烏幹達，但世衛組織認為這仍屬國家和地區範圍的衛生挑戰，沒有構成國際關注的突發公共衛生事件。



世衛組織總幹事譚德塞14日按《國際衛生條例》，再次就剛果（金）埃博拉疫情主持召開世衛組織突發事件委員會會議。這是兩個月前該委員會召開關於本次疫情的會議後，再次召開會議討論相關問題。



委員會在討論後認為，雖然埃博拉疫情在剛果（金）和相關地區已成為緊急衛生事件，但仍未滿足構成“國際關注的突發公共衛生事件”的全部三個條件：此類事件應是嚴重、突然、不尋常、意外的，對公共衛生的影響很可能超出受影響國國界，可能需要立即採取國際行動。



世衛組織13日發布的疫情報告顯示，剛果（金）埃博拉疫情已傳入鄰國烏幹達，一名5歲兒童及其50歲祖母在烏幹達死亡，其3歲弟弟已經確診感染並正在接受隔離治療。醫務人員已找到27名接觸者，他們正接受觀察。



去年8月，剛果（金）暴發新一輪埃博拉疫情。據世衛組織統計，截至6月11日，剛果（金）共報告2084例確診和可能病例，其中1405個死亡病例。



世衛組織說，疫區安全局勢動蕩成為防控疫情的一大障礙，針對衛生設施與人員的襲擊時有發生，其他障礙還包括一些社區對疫情應對措施接受度不高等。



世衛組織專家建議，所有存在疫情風險的國家都應做好準備工作，才能及時應對可能出現的病例。不過世衛組織目前仍不建議因疫情而採取國際旅行或貿易限制措施。



埃博拉出血熱是由埃博拉病毒引起的一種出血性傳染病，死亡率高達50%至90%。2013年至2016年間，西非的埃博拉疫情奪走超過1.1萬人的生命，當時被世衛組織宣布構成國際關注的突發公共衛生事件。



（來源：新華社）