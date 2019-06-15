兩艘油輪在阿曼灣海域遇襲　伊朗“背鍋”？

中評社北京6月15日電／兩艘油輪13號在阿曼灣遇襲發生爆炸，目前有關這一事件的真相撲朔迷離。14號，聯合國秘書長古特雷斯在紐約再次譴責了這一事件，並表示必須查明此次事件的真相，明晰責任。



當天，古特雷斯表示避免海灣地區的嚴重衝突以及局勢升級十分重要，他呼籲由獨立的一方實體對此事進行徹底調查，聯合國對此將盡力給予支持。



此外，針對美國中央司令部發布的據稱是伊朗伊斯蘭革命衛隊人員從遇襲油輪上取下未爆炸裝置的視頻，德國外長馬斯14號表示，美國方面所發布的視頻並不足以證明是伊朗實施了襲擊。



伊朗外交部長扎里夫此前表示，油輪遭襲事件相當可疑，美國的指責是美國及其盟友中敵視伊朗勢力的破壞行動計劃之一，是美國對伊朗極限施壓的拙劣手段，也是美國慣用的破壞外交伎倆。



針對兩艘油輪在阿曼灣海域遭到襲擊事件，俄羅斯方面14號表示，俄羅斯強烈譴責此次油輪遇襲事件，並呼籲各方保持克制。俄羅斯外交部表示，無論襲擊事件的幕後黑手是誰，俄羅斯都對襲擊事件表示強烈譴責。



俄羅斯方面同時敦促所有海灣地區相關各方都應該對這一事件保持克制，在調查結果公布之前，不應對此事件做出草率的結論。俄羅斯副外長裡亞布科夫當天也警告稱，有關方面不要企圖將此次事件歸咎於伊朗，並借此事件來加劇地區局勢。



13號，兩艘油輪在阿曼灣海域遇襲。據伊朗媒體報道，事件發生後，伊朗方面參與營救，並將兩艘油輪上的船員安全轉移。俄羅斯衛星網報道說，船員中有11人是俄羅斯人。



（來源：央視網）