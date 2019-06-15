英保守黨黨首暨新首相首輪投票

中評社北京6月15日電／英國執政黨保守黨黨首暨下任首相選舉13日舉行首輪投票。最熱門人選、前外交大臣鮑里斯·約翰遜獲得壓倒性勝利，幾乎肯定進入最後階段兩人對決。三名競選人因得票數不足而遭淘汰。



英國媒體同一天曝光，闖入後續投票環節的部分競選人密謀結盟，以圖合力挑戰約翰遜。



【穩優勢】



包括首相特雷莎·梅和10名競選人在內的313名保守黨議員參與13日早晨投票。約翰遜獲得114票，得票率超三成，創下保守黨黨首選舉首輪投票的最高紀錄。



外交大臣傑裡米·亨特和環境、食品與農村事務大臣邁克爾·戈夫分別獲43票和37票，列二三位。



前議會下院領袖安德烈婭·利德索姆、保守黨前黨鞭馬克·哈珀和前就業與養老金大臣埃絲特·麥克維伊因得票數不足17票而遭淘汰。



約翰遜經由社交媒體“推特”感謝朋友和同僚支持，說“高興贏得首輪投票，但我們還有很長的路要走”。



路透社報道，其他入圍後續投票環節的競選人包括：前“脫歐”事務大臣多米尼克·拉布，27票；內政大臣賽義德·賈維德，23票；衛生大臣馬修·漢考克，20票；國際開發大臣羅里·斯圖爾特，19票。



按照美聯社和英國《衛報》的說法，憑借所獲支持，約翰遜基本確保入圍投票最終環節。除非遭遇“異乎尋常的干擾”，他幾乎確認將出任英國新首相。

