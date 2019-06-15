白宮發言人桑德斯月底離職

中評社北京6月15日電／當地時間13日，美國總統特朗普在推特上宣布，白宮新聞秘書桑德斯將於本月底離職。在擔任這一職務近兩年的時間裡，桑德斯一直為特朗普衝鋒陷陣。她因此收獲了總統的喜愛與信任，但同時遭到媒體的嚴厲批評。目前，特朗普尚未任命桑德斯的繼任者。



桑德斯離職的消息首先是特朗普在推特上發布的。他說桑德斯將回到阿肯色州，並稱讚她“非常特別，有非凡的才能”。



哥倫比亞廣播公司報道稱，13日晚，特朗普和桑德斯在一場不相關的白宮活動上談及了他們一起工作的時光。“我們一起經歷了很多，她很堅強。”特朗普說。桑德斯看起來有些感傷，不過她覺得“哭泣有時會讓我們顯得軟弱”，因此微笑著看向特朗普說，為國家、特別是為總統服務是她“一生的榮耀”。“我愛總統，”桑德斯稱，她將繼續是總統及其政策“最直言不諱、最忠誠的支持者之一”。



英國《衛報》認為，桑德斯今後有可能與其前任斯派塞一樣，作為評論人士活躍在媒體上。桑德斯表示，離職後她想更多和家人在一起。特朗普說，希望桑德斯競選阿肯色州州長。桑德斯的父親曾是該州州長。



現年36歲的桑德斯是特朗普政府的“元老”之一。據《華盛頓郵報》14日報道，她於2016年初就加入特朗普的競選團隊。特朗普就任總統後，桑德斯被任命為白宮副新聞發言人。2017年7月，時任白宮新聞秘書的斯派塞辭職後，桑德斯被“扶正”。



桑德斯是特朗普的擁躉。在接受媒體採訪時，她曾經語出驚人，稱“上帝想讓特朗普當總統”。當特朗普向宿敵——“假新聞”媒體發起挑戰時，桑德斯衝在前線。英國廣播公司（BBC）14日稱，在正式場合解釋特朗普倉促的決定、出人意料的政策聲明從來都不是一件容易的事情。不過，桑德斯一直堅定地為特朗普辯護。



《華盛頓郵報》評論說，如果特朗普批評媒體，她會更嚴厲地批評媒體。在其任內，白宮創下新聞簡報會長期“休會”紀錄——截至本周四，共“休會”94天。由於沒有充分履行發言人的職責，桑德斯經常遭到媒體和一些倡導政務透明人士的嚴厲批評。而她也曾因為“服務於特朗普”而被趕出一家餐廳。

