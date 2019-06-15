日首相41年來首訪伊朗

中評社北京6月15日電／自去年5月以來，美伊爭端愈演愈烈，雙方互不退讓。美國對伊朗極限施壓，伊朗向多方轉移壓力，以伊核協議作為最後籌碼。



據路透社6月11日報道，伊朗正在加快生產濃縮鈾，目前伊朗的濃縮鈾產量超過以往。國際原子能機構總幹事天野之彌借此表達了對核問題升級的擔憂，並呼籲各方展開對話，化解危機。



據日本共同社消息，日本首相安倍晉三於6月12日至14日訪問伊朗，並與伊朗總統魯哈尼舉行首腦會談。安倍對外宣稱要力爭成為美伊對話的橋梁。安倍此行能否緩解緊張局勢，成為國際輿論關注的焦點。



美伊對峙 牽扯多方



據路透社近日報道，特朗普在接受媒體採訪時表示願意與伊朗總統哈桑·魯哈尼展開對話，但對伊朗採取軍事行動的可能性一直都存在。對於美國軟硬兼施的做法，魯哈尼早就作出直接回應，他說美國至少10次建議伊朗開始談判進程。然而他認為，如果美國以武力強求，伊朗不會與美國進行談判。



美國對伊朗實施了一系列施壓措施，包括結束對伊朗石油購買方的豁免，力圖使伊朗的石油出口歸零；向中東提供緊急軍售、部署武裝力量……近日，美國又對伊朗繼續極限施壓。據路透社報道，特朗普政府於6月7日將伊朗最大的石油化工集團列入制裁對象，指稱該集團對伊斯蘭革命衛隊提供間接支持，制裁旨在切斷革命衛隊的收入來源。



面對美國的制裁，伊朗早就亮出“殺手鐧”。路透社5月報道稱，伊朗宣布部分退出《伊核協議》，並警告稱，如果歐洲各國未能保護伊朗避開美國制裁，伊朗將在7月7日之前退出核協議。現實情況表明，伊朗此舉有所成效，以德國為首的歐洲協議方果真坐不住了。



據德國《圖片報》報道，6月11日，德國外長馬斯與伊朗外長扎里夫和伊朗總統魯哈尼舉行了會晤，試圖促使伊朗撤銷其對歐洲國家發出的最後通牒。馬斯說，歐洲人“為履行義