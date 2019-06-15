阿桑奇在引渡聽證會上發聲

中評社北京6月15日電／綜合報道，英國倫敦一家法院14日裁定，將於明年2月舉行全面引渡聽證會，以決定維基解密創始人朱利安·阿桑奇是否應被引渡至美國。阿桑奇14日通過視頻連線參加首次聽證會時表示，“維基解密只是一個發布者”。阿桑奇的法律團隊和美國主要報紙表示，美國對阿桑奇的起訴可能會破壞言論自由，並開創一個危險的先例。



首次聽證會上阿桑奇為自己辯護



據報道，阿桑奇14日通過視頻連線出席首次引渡聽證會。他為自己辯護，否認美國關於其非法洩露政府和軍方機密信息的指控，稱“維基解密只是一個發布者”。



據悉，阿桑奇被控違反了間諜法。2010年，他公布了一批有關美國在阿富汗和伊拉克轟炸行動的機密軍事和外交文件。



當天，阿桑奇在倫敦東南部最高安全級別的貝爾馬什監獄（Belmarsh prison）通過視頻連線還表示，“我175年的生命實際上處於危險之中。”據悉，阿桑奇面臨多項洩露政府機密信息的指控，根據這些指控，他可能將面臨最高175年的監禁。



阿桑奇的律師馬克·薩默斯（Mark Summers）在法庭上表示，引渡阿桑奇存在“多重深刻問題”。他說：“我們說，這是對新聞權利的粗暴和全面侵犯。”



阿桑奇的法律團隊和美國主要報紙辯稱，對他的起訴可能會破壞言論自由，並開創一個危險的先例。《紐約時報》的編輯委員會在5月寫道，阿桑奇的指控“可能會對美國新聞業產生寒蟬效應”。



明年2月舉行全面引渡聽證會



14日，英國首席法官艾瑪·阿布斯諾特（Emma Arbuthnot）還在法庭下令，將於2月25日開始一場全面的引渡聽證會，預計將持續五天，以決定維基解密創始人朱利安·阿桑奇是否