委內瑞拉發行大面值貨幣

中評社北京6月15日電／委內瑞拉13日發行面值1萬、2萬和5萬主權玻利瓦爾的大面值貨幣，以期遏制惡性通貨膨脹。



委內瑞拉中央銀行聲明，新貨幣當天開始流通，以使支付系統運行更高效並有助於商業交易。按照官方匯率，5萬主權玻利瓦爾兌換8美元（約合55.4元人民幣）。



這是委內瑞拉不到一年內第二次施行貨幣改革。



這個南美洲國家去年8月發行新貨幣“主權玻利瓦爾”，替代原有貨幣“強勢玻利瓦爾”，兩者兌換比率為1比10萬。新紙幣最低面值2主權玻利瓦爾，最高面值500主權玻利瓦爾，另有兩種面值的硬幣。這一舉措旨在緩解現金短缺。



由於現金緊張，委內瑞拉國內大部分經濟活動不得不依賴借記卡和信用卡，數字商貿平台同樣不堪重負。



13日發布新面值貨幣前，委內瑞拉政府督促各家銀行增加現金儲備，同時限制中央銀行向市場投放過多現金。



由於美國制裁、國際原油價格波動，產油大國委內瑞拉深陷經濟衰退和惡性通貨膨脹，食品、藥品和日用品短缺。委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅認定，貨幣貶值是美國對委內瑞拉施加經濟封鎖和制裁的結果。



馬杜羅去年5月贏得連任，今年1月開始第二屆任期。反對派不承認馬杜羅連任資格，國民議會主席胡安·瓜伊多同月23日自行宣布就任“臨時總統”，得到美國、歐洲和一些拉丁美洲國家承認。美國政府隨後對委內瑞拉政府機構、官員和一些國有企業追加制裁。



（來源：新華社）