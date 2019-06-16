劉國深答中評：以人民為中心才是正道

兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月16日電（記者 海涵 徐夢溪）兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深6月15日上午參加第十七屆海峽青年論壇開幕式時接受中評社記者採訪。劉國深在回答記者提問時表示，作為政府公權力部門，不管是大陸還是台灣當局，都應該想方設法以人民為中心，從人民的需求角度出發，提供公權力可以提供的更多的安全便利或者是支持，這個才是正道。希望台灣的主事者要看得更遠一點，不要陷於短期的、情緒化的對抗中。從這一次台灣老百姓用腳投票可以看得出來，這種對抗的思維是沒辦法長久的。



被問及如何看待民進黨當局阻礙台灣同胞來參加海峽論壇一事，劉國深表示，此次參加海峽論壇的台灣同胞似乎是空前之多，超過了1萬人。顯然，民進黨當局所謂的“限制”，其影響是有限的。但是不可否認的是，這種“限制”在心理上多多少少還是會給希望來大陸發展或者交流的一些台灣民眾造成一些陰影。



劉國深指出，作為政府公權力部門，不管是大陸還是台灣當局，都應該想方設法以人民為中心，從人民的需求角度出發，提供公權力所能提供的更多的安全便利或者是支持，這才是正道。也許在短時間裡，兩岸之間在政治上或許是有一些問題，在合作上或許會有一些困難，但台灣當局至少不要扯後腿。其實台灣的民眾之所以選擇來大陸發展，一定是相比之下覺得在台灣發展很困難，才會離鄉背井，這些人也是很不容易的。



他強調說，兩岸的公權力部門都應該珍惜這些來大陸發展的台灣人，要把他們當成資源和財富。來大陸發展的台灣人有機會奔走於兩岸之間，其實可以為兩岸的公權力部門解決很多他們做不到的事情。奔走於兩岸之間的台灣人可以傳遞很多信息，進而促進兩岸之間的交流。交流對於兩岸關係很重要，因為交流可以避免相互之間的猜忌所帶來的風險。



劉國深說，現在海峽論壇越來越民間化，兩岸交流也越來越日常化、平民化。希望台灣的主事者要看得更遠一點，不要陷於短期的、情緒化的對抗中。從這一次台灣老百姓用腳投票可以看得出來，這種對抗的思維是沒辦法長久的。

