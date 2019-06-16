中評現場：十七屆海峽青年論壇開幕

開幕式現場（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月16日電（記者 海涵 徐夢溪）6月15日上午，第十七屆海峽青年論壇開幕式在廈門市軟件園佰翔酒店舉行。福建省政協副主席杜源生，中華全國青年聯合會副主席奇巴圖，台灣中華青年交流協會常務副理事長黃榮護，台灣創新創業總會副總會長陳鄭彥，福建省廈門市委副書記陳秋雄等出席開幕式。500多位來自兩岸的嘉賓齊聚一堂，共襄盛舉。



論壇由中華全國青年聯合會、台灣中華青年交流協會、台灣創新創業總會主辦，中共福建省委台港澳辦、福建省青年聯合會、東南衛視、福建海峽青年論壇促進會承辦，福建省青少年發展基金會、福建省青年志願者協會、福建省優秀青年人才促進會、福建省青年創業促進會、福建省海峽青年社會組織服務中心、廈門市青年聯合會協辦。



本屆論壇以“匯聚青春力量 築夢共同家園”為主題，舉辦主旨論壇、兩岸青年社團負責人圓桌會議、兩岸青年公益說、兩岸青年人才論壇、兩岸青年科技創新論壇等一系列活動，將有力推動論壇在新的起點上實現新發展，為凝聚兩岸青年共識、促進兩岸青年融合發展作出積極貢獻。



杜源生在致辭中表示，海峽青年論壇自2003年創辦以來，已經成功舉辦了十六屆。十六年來，論壇在主辦單位和兩岸各界青年的共同努力下，內涵不斷深化，領域不斷拓展，影響不斷擴大，成為在兩岸具有廣泛影響的重要交流平台，成為兩岸青年碰撞思想、暢敘友情、展示風采的青春盛會。



他指出，當前，福建發展正站在新的歷史起點上，中央賦予福建支持建設21世紀海上絲綢之路核心區、國家生態文明試驗區、中國（福建）自由貿易試驗區、平潭綜合實驗區、福州新區、福廈泉國家自主創新示範區等一系列優惠政策，為推動福建發展提供了難得的歷史機遇。閩台淵源最深厚、往來最密切、交通最便捷。習近平總書記在參加十三屆全國人大二次會議福建代表團審議時強調，要探索海峽兩岸融合發展新路，把福建建成台胞台企登陸的第一家園。兩岸青年是兩岸的未來和希望，也是促進兩岸關係和平發展的中堅力量。希望兩岸青年順應時代發展潮流，把個人的前途命運與民族的前途命運緊密結合起來，不斷推動兩岸關係和平發展，爭當促進兩岸融合發展的先行者和排頭兵，共同擔當起民族復興的歷史使命。要秉承同胞情、同理心，加強交流、融洽感情、增進信任，共同傳承好閩南文化、客家文化、媽祖文化等中華優秀傳統文化，著力增強對歷史民族文化的認同，堅定守護中華民族的根和魂。要緊緊抓住大陸經濟社會快速發展的重要機遇，勇擔重任、團結友愛、攜手打拼，積極參與到產業合作、創新創業、文化教育、醫療衛生等兩岸各個領域合作中來，共享兩岸和平發展所帶來的紅利。要抓住福建省打造台胞台企登陸的第一家園契機，積極參與到閩台產業深度對接、平潭開放開發等事業中來，交流新成果、尋找新機遇，在福建這塊投資興業的熱土上追夢、築夢、圓夢。

