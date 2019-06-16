中評現場：台灣青年談大陸成功故事

平潭台籍幼教老師、第十六屆福建青年五四獎章獲得者陳亞妏（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月16日電（記者 海涵 徐夢溪）6月15日上午，第十七屆海峽青年論壇主旨論壇在廈門市軟件園佰翔酒店舉行。主旨論壇圍繞“匯聚青春力量 築夢共同家園”的主題，邀請了四位台灣青年，分為登陸篇、扎根篇、發展篇和融合篇四個篇章，分別分享了各自在大陸創業就業的感人故事；兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深，全國人大代表、前海管理局香港事物實習聯絡官洪為民及全國人大代表、澳門立法會議員施家倫，台灣知名政治評論員邱毅作為點評嘉賓對四位台灣青年的故事進行了點評。



在登陸篇中，平潭台籍幼教老師、第十六屆福建青年五四獎章獲得者陳亞妏，講述了自己登陸平潭推動閩台幼教融合發展的生動故事；在扎根篇中，重慶台灣青年鍾秉傑，講述了自己在大陸，從就業到創業，從單身到結婚生子的扎根故事；在發展篇中，廈門台灣青年侯彥志，講述了自己來到大陸的原因和初心，並與想要登陸發展的台青分享寶貴的創業經驗與建議；在融合篇中，上海台灣青年連泰瑞，講述了“台商二代”更能憑借在大陸成長的經歷，跟隨祖國大陸發展大方向順勢而為，從而在文化自信中推動兩岸融合發展。四位青年的分享可謂是一場台灣青年在大陸奮鬥、築夢共同家園的生動故事匯。



平潭陳亞妏：被一通電話改變的人生



陳亞妏，是一位在福建平潭從事幼教事業的台籍教師。2017年某天接到的一通電話，使還在台灣做幼教的陳亞妏開始去了解大陸各地對台灣青年的系列優惠政策，並開始思考“到底應該在原先工作呆到退休，還是離開舒適圈轉戰異地，最後去拓展我的視野？”就在陳亞妏萬分糾結的時候，她收到了一份來自福建平潭的邀請函，正是這封邀請函，讓她下定決心去平潭親眼證實一下。



她回憶道，那一次落地參訪的整個過程中，她感受到了平潭當地很大的誠意，也發現那裡是一個即將展翅飛翔的地方。回程的路程中，陳亞妏從一個教師的角度去進行著思考。她認為，在一個蓬勃發展的國家和地區，學前教育的重要性越來越凸顯，如果一個地方是重視教育的，尤其是學前教育，那應該會是一個很有潛能的地方。“哪裡需要我，那便是盡情付出的地方。對於我這個90年代的台灣青年來說，對岸真的可能是那一片添色添彩的天空，”陳亞妏說。

