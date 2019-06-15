“互聯網＋農業”讓機收更高效

中評社北京6月15日電／時下，河南8600萬畝小麥正陸續收獲，中原麥區“三夏”生產熱鬧繁忙。在河南洛陽市的河南省智能農機創新中心，2萬多台農機被接入了互聯網平台，農機跨區作業的軌跡、機收面積和農機位置等信息一目了然。



“我們開發的管理平台，可以通過安裝在農機上的北斗星遠程控制器，將分散在各地的農機連接到網絡系統平台上，從而進行實時監測、統一調度、協調管理，實現農機智能化升級。”河南省智能農機創新中心相關負責人說。



河南省智能農機創新中心是河南近年來推進“互聯網＋農業”，服務“三夏”生產的縮影。跨區機收是我國農業機械化的創舉。儘管聯合收割機總量充足，但在過去，受調度指揮難、信息不暢、在途時間長等因素影響，部分地區在高峰時段仍存在缺機的現象。



50歲的“麥客”劉成欽是河南鹿邑縣人，今年是她與丈夫跨區收麥的第13個年頭。每年麥收前，劉成欽會給各地的親戚朋友、“老主顧”挨個打電話。小麥熟得如何，收割價格高低，哪裡麥多機少，摸清情況後，再擬定行進路線，約定收割時間和大致的畝數。



追著小麥成熟的軌跡，劉成欽一路向北，從豫南起步，經河南進入山東，一直收到天津一帶，歷時1個月左右。這幾年，劉成欽跨區作業的收入縮水了不少。“前些年，一台收割機收麥賺四五萬元，現在只有一兩萬元。”劉成欽說，現在農機多了，麥收市場競爭激烈，如果能做到科學調度，讓供需匹配，我們就可少跑冤枉路多賺錢。



如今，隨著“互聯網＋農業”的發展，河南部分地區借助信息化手段，科學調度農機作業，使供需有效對接，正讓劉成欽的期望變成現實。



河南許昌市農業機械管理局相關負責人介紹，為服務“三夏”生產，近年來許昌開發了“智慧農機測畝計產系統”，建設了許昌智慧農機信息平台，為全市2400台聯合收割機安裝了智慧農機終端，具備定位導航、聯動呼叫、智能測畝等功能，減少了“麥客”跨區作業在途時間，作業面積和糧食產量同時在終端和平台顯示，有效減少了人工投入。

