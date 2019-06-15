阿桑奇律師：很難尋找辯護機會

中評社北京6月15日電／14號，美國引渡阿桑奇一案的聽證會在倫敦威斯敏斯特地方法院舉行。法院的首席法官艾瑪·阿布斯諾特宣布，自2020年2月25號開始，將舉行為期五天的全面引渡聽證會。



阿桑奇在所羈押的監獄中通過遠程視頻參加了聽證會。他告訴法官說儘管自己生命處於危險之中，但他仍要為“維基揭秘”網站辯護。而代表美方的律師本·布蘭登表示，有證據表明阿桑奇通過美國陸軍前情報分析員曼寧非法獲取涉及伊拉克和阿富汗戰爭以及秘密情報來源的信息，是美國歷史上最大的國家機密洩露案。阿桑奇的法律顧問馬克·薩默斯在聽證會上告訴法庭說，引渡案存在“多重問題”，裁定需要時間。



聽證會結束後，律師珍妮弗·魯濱遜接受了多家媒體的採訪，並披露了阿桑奇在獄中的情況。



阿桑奇的律師珍妮弗·魯濱遜：我們律師沒有充足的機會與他溝通，文件需要幾周時間才能到阿桑奇手裡。他也沒有電腦來準備上訴的資料，這讓他面對這個很重大的案件時，很難為自己尋找辯護機會。



按照英國法律規定，如法官判定引渡阿桑奇的所有法律障礙都可以排除，且不違反相關法律，法官則必須判決執行引渡。英國內政大臣賽義德·賈維德簽署的美國引渡請求只是履行司法程序，最終裁定由法院做出。即使被判引渡回美國，阿桑奇還有不止一次上訴機會，甚至可能向歐洲人權法院上訴。



（來源：央視網）