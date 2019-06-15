依法調查聯邦快遞　彰顯法治精神

中評社北京6月15日電／日前，國家有關部門對聯邦快遞未按名址投遞快件行為依法啟動調查程序，於6月14日向聯邦快遞（中國）有限公司送達了詢問通知書。這是為了深入全面查明事實真相，同時也釋放出明確信號，任何企業在華經營都必須遵守中國法律法規，不得損害企業和用戶的合法權益。



此前，有媒體報道，美國聯邦快遞公司在沒有征得用戶同意的情況下、也在沒有事先對用戶告知的前提下，擅自將兩個由日本寄往華為公司在中國地址的快件轉運至美國。消息一出，國內外輿論嘩然，聯邦快遞面臨前所未有的信任危機。



正是在這樣的背景下，中國有關部門6月1日宣布對聯邦快遞依法立案調查，彰顯了對法治精神的遵循。相比之下，有的國家一向標榜“法治”，卻在基本事實、法理依據、現實證據都缺乏的情況下，公然動用國家力量，對合法經營的他國企業進行打壓，蠻橫無理地實施長臂管轄，孰是孰非，不言自明。



中國的快遞業法律法規比較健全，一系列法律法規重視保護用戶合法權益，明確了用戶集中關注的快件損失索賠和信息安全問題。在快遞企業與寄件人簽訂快遞運單時，意味著雙方形成了快遞服務合同關係。雙方當事人的法律地位是明確的，一旦發生糾紛，可以比較容易地確定雙方的過錯，從而明確責任問題。這些法律法規的核心條款，是要求從事快遞服務的企業一定按約定的地址、收件人以及收件人委托的代收人，進行當面投遞。如果違反規定，嚴重損害了用戶的權益，郵政管理部門有權進行查處。



按照相關程序，案件已進入調查階段，詢問當事人和現場檢查都是行政機關調查取證的重要方式。國家有關部門通知聯邦快遞接受詢問，就是為了查明事實真相，後者作為案件的當事人，接受詢問也是其不容回避的義務。詢問作為調查取證的方式之一，可以是一次，也可以是多次，其本身不帶有任何傾向和感情色彩，既不可能作出任何預判，也無需被解讀為對哪一方面的報復，更不存在所謂的攻擊性。



今日之中國是法治國家，全面依法治國是國家治理的一項基本原則。“法律面前人人平等”，遵守中國的法律法規、依法合規開展經營活動，是每一個參與到中國市場中的經濟主體都應該自覺做到的，這事關法治的尊嚴，更事關社會公平正義的實現。



（來源：人民日報）