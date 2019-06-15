中評現場：韓粉熱情天氣更熱　多位民眾中暑

男性韓粉頭昏、冒冷汗、體力不支送醫。（中評社 林谷隆攝） 中評社雲林6月15日電（記者 林谷隆）投入中國國民黨2020初選的高雄市長韓國瑜，15日以“雲林女婿”身份返鄉在雲林縣斗六市人文公園舉行第三場造勢大會，活動在下午1時開場，接續安排團體在台上演出，穿插主持人高喊“韓國瑜凍蒜！”讓上萬名支持者情緒亢奮，賣力揮舞著旗幟，不過斗六晴空萬里、陽光毒辣，現場氣溫不斷飆升，下午以後，已經有多名韓粉中暑或是體力不支癱軟倒地，被救護車送到醫院進行治療。



韓國瑜雲林造勢活動進行到下午2時30分，現場溫度已經飆升到33度，又因為前幾天連日大雨，體感悶熱難耐，民眾曝曬在高溫中，隨時都在流汗，活動主持人也不斷呼籲民眾要多喝水或是找遮蔽處休息。



除了造勢主會場擠滿了熱情揮旗的民眾，周遭公園綠蔭下也躲滿人，韓粉為了遮陽，準備的工具相當齊全，有人將自己包得密不透風，手上的雨傘、扇子都是遮陽好物，場外發送的青天白日旗，雖然遮陽效果不佳，也被充當來擋太陽，因為天氣真的太熱了。



從下午一點活動開場以來，已經有多位民眾中暑或體力不支，感到身體不適，現場不斷有人打119呼叫救護車，尖銳的鳴笛聲，也成為造勢現場另類的插曲。