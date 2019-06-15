國民黨代表建議中常委改選延至2020

中評社台北6月15日電／國民黨中常委2年一任的任期今年10月1日屆滿，將進行改選，不過，由於今年適逢大選年，7月28日全代會後“總統”候選人正式出爐，有黨代表建議，應以輔選工作為主，中常委選舉延後至“總統”大選後進行。



國民黨全代會將於7月28日召開，當天除了將正式提名通過“總統”候選人之外，也會討論黨章修正相關議案，因此在全代會前都會召開黨代表座談會，類似會前會的性質，聆聽黨代表的意見，並凝聚共識。



國民黨黨章規定，中常委任期為兩年。上次中常委選舉是2017年10月1日，今年10月1日應進行改選。



中央社報道，不過，有黨代表認為，10月時“總統”候選人早已經出爐，全黨應全力投入“總統”、“立委”選舉輔選工作，因此建議將中常委選舉延後至2020“總統”大選結束後再進行。



黨務人士說，中常委延任不涉及黨章修正，黨章僅規定任期為兩年，但並未明定何時要進行選舉。



黨務人士指出，若黨代表達成共識並提出此案，仍要在全代會上廣泛徵詢其他黨代表的意見，若多數贊成鼓掌通過即可。



此外，黨內人士說，近日黨代表座談會還有針對另兩個議題進行討論，有黨代表建議刪除黨章中“總統”兼任黨主席的規定，擔心黨主席吳敦義並未參加“總統”初選，若主席位置也要交給別人，可能減弱未來輔選力道，因此提議回歸原有制度，“總統”要兼任主席也可以，就以正常程序參選。



去年九合一選舉，國民黨拿下15個縣市長席次，吳敦義在選後首次中常會提到，希望當選的縣市長積極參與黨的決策機制。針對縣市長是否將成為當然中常委，有黨代表認為，縣市長業務繁忙，若將15位黨籍縣市長都列為當然中常委，中常會恐怕經常會發生法定人數不足無法開會的情況。



因此，有黨代表提議，可由黨主席指定幾位縣市長列為當然中常委，如此一來，中常委出席率相對高，也可實現內造化精神。