中評社北京6月15日電／日前，有美國國會議員重提被擱置的“香港人權與民主法案”，要求美國政府每年認證香港的自治狀態，以決定是否維持根據1992年《美國—香港政策法》給予香港作為一個獨立關稅區享有的特殊待遇。美方某些政客對中國內政如此粗暴的干涉，充分暴露出美國遏制中國發展和對中國進行多維度極限施壓的企圖。然而，明眼人都應該明白，搞亂香港對任何一方都沒有好處。



此次美方通過這部涉港法案，反映出美國當“世界警察”的慣性思維和霸權心理。作為中國的一個特別行政區，香港自1997年回歸以來，一直嚴格按照香港基本法的規定實行“港人治港”、高度自治，“一國兩制”得到了全面和成功落實，人權和自由在香港受到基本法、《香港人權法案條例》及其他相關法例的充分保障，香港居民享有前所未有的廣泛權利和自由。這是香港人所感受到的客觀事實。港人自治根本輪不到美國來指手畫腳、說三道四、搞“認證”。



事實上，《美國—香港政策法》本身就是美國干涉中國內政的一大拐杖，美方據此每年都要出台一份報告，對香港回歸前和回歸後事務指指點點。2006年《美國—香港政策法》到期後，美方涉港報告一度沉寂多年。2014年香港發生非法“佔中”事件後，美國務院於次年拋出了所謂的“香港政策法報告”，繼續對香港事務指手畫腳，干涉中國內政。在當前中美貿易摩擦升級的背景下，美參議院通過“香港人權與民主法案”，其更迫切的意圖在於，借是否給予香港特殊優惠，對中國繼續極限施壓。



搞亂香港，對包括美方在內的任何一方來說，都沒有任何好處。從貿易角度看，美國是香港主要貿易夥伴之一，香港的繁榮穩定符合美國的利益。自2009年以來，美國正是通過與香港的貿易，獲得了全球最大額的貿易順差，有關貨物貿易順差過去十年累計總額達2970億美元。搞亂香港，只能讓美國貿易逆差進一步擴大。從投資角度看，香港是吸引美國直接投資的目的地，美國2017年在香港的直接投資超過810億美元。如果香港的繁榮穩定遭到破壞，營商環境就無從談起，在港美資企業必然受損。作為國際金融中心之一，香港如果被搞亂，對美資上市企業和金融機構必然產生不利影響。



香港事務純屬中國內政，香港好不好，只有香港廣大民眾有發言權，任何外國和外部勢力無權干涉。中國決不會容忍外部勢力干預香港內部事務和中國內政。美方那些政客應當認清，搞亂香港對任何一方都沒好處，多做有利於中美互信與合作的事。



（來源：中央廣電總台國際在線）