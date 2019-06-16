中評鏡頭：大疆無人機種類多 讓生活更美好

無人機可以通過手掌感應操作（中評社 張爽攝） 中評社深圳6月16日電（記者 張爽）深圳大疆創新科技有限公司從創業到擁有世界領先地位，只用了短短幾年時間。現在，大疆已經擁有琳琅滿目的無人機產品，可以滿足各種場景的需求。比如一台小小的、只有口紅大小的拍攝器，可以方便、清晰、快速地拍攝一個短視頻，頗受女性用戶喜愛。一個較大的無人機，搭載鏡頭，可以在電影拍攝中替代軌道，平穩、清晰地拍攝畫面。



據介紹，大疆公司在2006年由香港科技大學畢業生汪滔等人創立，是全球領先的無人飛行器控制系統及無人機解決方案的研發和生產商，客戶遍布全球100多個國家。



截至2016年，大疆創新在全球已提交專利申請超過1500件，獲得專利授權400多件，涉及領域包括無人機各部分結構設計、電路系統、飛行穩定、無線通信及控制系統等。2017年6月，入選《麻省理工科技評論》2017 年度全球 50 大最聰明公司"榜單。6月30日，深圳市大疆創新科技有限公司榮獲中國商標金獎的商標創新獎。11月8日，大疆無人機入選時代影響力·中國商業案例TOP30。2018年8月，DJI大疆創新在紐約發布“禦”Mavic 2 系列無人機。





