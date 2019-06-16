台青陳亞妏平潭投入幼教　見證兩岸融合故事

陳亞妏是福建平潭的台籍幼教老師，自己教融合實驗班，自己也體驗兩岸融合可貴。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月16日電（記者 黃文杰）無數台灣青年前往大陸實踐夢想，這當中也產生不少感人故事。今年剛拿到福建青年五四獎章、平潭台籍幼教老師陳亞妏15日在海峽青年論壇，以“我的平潭新生活”為題目，分享她登“陸”生活點滴，甚至鬼門關前走一回，這位台灣女孩離開舒適圈，來平潭帶“融合實驗班”，自己也是兩岸青年融合最佳示範。



第十一屆海峽論壇、第十七屆海峽青年論壇上午舉行開幕式，會場安排四位不同類型的台灣青年，分享來大陸創業就業的故事。



長相甜美的陳亞妏，以“我的平潭新生活”為題目，一開始，緩緩描述這段奇幻旅程，起因於一通電話，有人找她去平潭教幼教。



她說，正如所有台灣青年想法一樣，怎會捨得離開自己生活的舒適圈？來到陌生地方教書，但是也因為好奇，加上有機會來平潭走走，從事是自己最愛的幼教，開始思考要不要？值不值得？



“90後”台灣女孩陳亞妏告訴大家，“挑戰很多，但從不後悔”，轉眼來平潭兩年，很有成就感，建議台灣年輕人，有時候真的要來大陸走走看看，會知道答案。



陳亞妏在花蓮公辦幼兒園，任教了5年，2017年4月來到平潭城關幼兒園當老師，一來就感到震撼：平潭城關幼兒園有18個班級，“好像從小公司來到大公司”。



她所在班級有34個學生，都是大陸孩子。一些家長發現，怎麼孩子回家自己穿襪子，堅持不要爺爺奶奶爸爸媽媽幫忙。



大人們犯嘀咕：孩子不需要我了？台灣老師太嚴厲了？是不是老師自己還沒有孩子，所以不理解父母照顧孩子的心情？



陳亞妏說到這段故事，直呼“天呀！怎麼會是這樣”，畢竟兩岸對學齡前教育的觀念看法，差異很大，只有慢慢跟家長溝通，但是大陸很多家長，還是習慣一手操辦，每天都會花3小時和家長溝通，討論孩子們在學校和家裡的種種事情。

