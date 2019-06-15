王岐山：推進沿邊開發開放　激發發展活力

中評社北京6月15日電／國家副主席王岐山13日至14日在黑龍江調研。他強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，紮實推進沿邊開發開放，激發經濟社會發展活力，不斷增強人民群眾獲得感。



新華社報道，王岐山首先來到佳木斯市撫遠市，深入中俄邊民互市貿易區、黑瞎子島、烏蘇鎮抓吉赫哲族村，了解互市貿易、生態環境保護、民族文化傳承、脫貧攻堅工作等情況。他指出，新時代呼喚更高層次的沿邊開發開放，沿邊地區要立足特色、深挖潛力、發揮優勢，深化與毗鄰國家和地區的利益交融。要積極創新合作模式，有理想但不理想化，守住底線並結合實際提出恰當的目標和要求，促進政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，以實際行動服務國家周邊外交大局。要切實保護好生態環境，發掘歷史文化資源，傳承好民族優秀文化，從中找到經濟發展的新增長點，不斷增強人民群眾的獲得感。



在哈爾濱市，王岐山前往哈爾濱工業大學、中船重工第七○三研究所等單位考察。他強調，要堅持以開放促改革，全面深化體制機制創新，激發經濟社會發展內生動力。要緊緊扭住技術創新這個戰略基點，加快關鍵核心技術攻關，推動科技成果轉化和產業化。要擴大科技領域對外開放，加強科技交流合作，充分利用國際創新資源，強化創新夥伴關係。要大力推動人文交流、教育合作，加深對東西方歷史和現實的了解，促進文明互鑒，夯實共建人類命運共同體的民意基礎。



王岐山強調，黑龍江要認真貫徹落實習近平總書記在深入推進東北振興座談會上的重要講話精神，落實高質量發展要求，積極參與“一帶一路”建設，構建以對俄為重點的全方位開放新格局，推進能源、農業等重點領域合作，以實實在在的成效為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係充實新內涵。



王岐山還考察了東北抗聯博物館、新政協籌備會舊址。他說，忘記歷史就意味著背叛。中華民族已經實現了站起來、富起來，在邁向強起來的征程中，更要不忘初心，為新時代新使命而繼續奮鬥。