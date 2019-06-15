貿易政策“猛於虎”　美國企業苦難堪

中評社北京6月15日電／美國政府的破壞性貿易政策正成為美國企業發展的最大威脅。近日來，從企業到行業協會，從大型公司到中小企業，商界人士紛紛批評美國政府的貿易保護主義舉措。



美國游說組織“關稅傷害美國腹地”13日代表661家美國企業和貿易協會致信美國總統特朗普，敦促美國政府不要對從中國進口的商品加征關稅，並回到談判桌與中國達成解決方案。



公開信警告說，美國各企業和貿易協會對關稅升級態勢感到擔憂。加征關稅和圍繞中美貿易談判的不確定性造成市場動蕩，對美國經濟構成威脅。



由美國大型企業高管組成的“商業圓桌會議”12日發布的調查結果顯示，第二季度“經濟展望指數”下跌5.7點至89.5點。這一指數反映了美國企業高管對未來半年的銷售預期、資本支出和招聘計劃，顯示美國企業界對美國貿易政策方向的不安感日益加劇。



“（美國政府的貿易政策）正在增加經濟出現糟糕結果的風險，”摩根大通首席執行官、商業圓桌會議主席傑米·戴蒙在當天的新聞發布會上說，“貿易政策的不確定性、全球經濟增長疲軟以及美國政府在其他緊迫公共政策問題上的不作為令人擔憂。”



美國發動機製造商康明斯董事長兼首席執行官蘭博文表示，就企業增長面臨的威脅來說，“貿易（政策）是最可怕的”。他表示，對中國輸美商品加征關稅增加消費者成本，降低美國企業競爭力。



美國金融數據軟件公司預計，由於關稅政策和全球經濟前景不明，對於那些一半以上銷售額都來自美國以外的跨國企業來說，第二季度利潤或下降9.3%。該公司預計，第二季度蘋果利潤可能環比下滑14.6%，波音利潤環比降幅可能高達43.7%。

