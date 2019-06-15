美國：買S－400影響美印關係

中評社北京6月15日電／近日，一名美國高級外交官警告稱，如果印度購買俄羅斯的S－400防空導彈系統，美印兩國的防務關係將面臨風險。



據今日俄羅斯報道，本周，美國南亞及中亞事務代理助理國務卿艾麗斯·韋爾斯（Alice Wells）表示：“在某種程度上，（印度）必須對夥伴關係做出戰略選擇，對一個國家將採用什麼樣的武器系統和平台做出戰略選擇。”艾麗斯稱，華盛頓對去年10月印度與俄羅斯簽署的50億美元（約合人民幣346億）協議，給美印防務關係的影響表示“嚴重關切”。此外，艾麗斯還明確表態：“當涉及到S－400時，不存在全面豁免，也不存在對某個國家的豁免。”



這位外交官對美國眾議院外交委員會亞太小組表示，美國希望占領印度的武器市場，並且，現在的美國願意出售前幾屆政府拒絕考慮的武器裝備：“我們已經非常明確地表示，我們準備幫助印度滿足其國防需求，我們正在尋求一種非常不同的國防夥伴關係，而這些都建立在印度從國會獲得‘主要國防夥伴’稱號的基礎上。”



但對於美國的威脅，印度早前就駁斥稱，不需要被告知應該做什麼，並“遵循獨立的政策”。本月6日，印度外交部發言人庫馬爾也表示，雖然受到美方的制裁威脅，但印俄之間的S－400防空導彈系統供應合同仍在執行。



此前，美國也一再向另一個購買S－400防導系統的國家——土耳其施壓，甚至威脅土耳其如果不取消與俄羅斯的協議，美國將把土耳其排除在F－35戰鬥機的銷售計劃外。但對此，土耳其強調美國無權在涉及國家安全的問題上對主權國家發號施令，並反嗆如果華盛頓方面因購買俄羅斯S－400防空系統而對土耳其採取制裁措施，那麼土方必將採取報復行動。



去年10月，在普京訪問印度期間，俄印兩國簽署了供應S－400防空導彈系統的合同，交易額超過50億美元。這也讓印度成為該系統的第三個海外買家。



（來源：人民日報海外網）