與特朗普通電話　安倍強烈譴責油輪遇襲

中評社香港6月15日電／日本首相安倍晉三14日晚間與美國總統特朗普舉行電話會談，結合自己對伊朗的訪問，圍繞中東局勢展開了磋商。會談後，安倍在公邸就霍爾木茲海峽附近發生的油輪遇襲事件向媒體稱“無論是何人進行的攻擊，都是對船舶造成危險的行為，日本表示強烈譴責”。考慮到美伊對立，安倍還呼籲稱“全部相關國家應該克制以避免不測事態發生，嚴加謹慎，勿做會加劇緊張的行為”。



共同社消息，特朗普在舉行電話會談前斷言稱“是伊朗做的”。安倍迴避了對攻擊者進行指名。在座的官房副長官西村康稔向媒體表示：“正收集信息。目前包括背景因素在內不便帶著預判作答。”



安倍向媒體強調，為緩和美國與伊朗的緊張局勢，“今後也將與特朗普總統及美國緊密合作。為了地區的和平與穩定，在與國際社會密切合作的同時不斷作出努力”。



電話會談時長約30分鐘。安倍介紹了時隔41年再次有日本首相訪問伊朗的結果。特朗普對安倍的出訪及推動對話的工作表示感謝，確認了緊密合作。雙方還商定為成功舉辦本月下旬的二十國集團（G20）大阪峰會展開合作。



在安倍即將訪伊前的11日，日美首腦也舉行過電話會談。安倍14日早晨回國，沒有耽擱地力圖與特朗普溝通意見。



在12日起的訪伊期間，安倍分別與伊朗最高領導人哈梅內伊和總統魯哈尼舉行了會談。安倍轉達了特朗普“不希望事態升級”的發言，並表達了自己對該意見的想法。安倍還受特朗普之託，向伊朗提出了釋放被該國扣押的多名美國人的要求。



會談後，哈梅內伊發表了實際上拒絕與美國對話的聲明。