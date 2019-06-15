洪永泰：民進黨初選台灣民調史最黑暗的一頁

洪永泰。（中評社 資料照） 中評社台北6月15日電／針對民進黨初選民調結果，蔡英文贏前“行政院長”賴清德8.2%，台大政治系退休教授、公民教育基金會董事長洪永泰今天在媒體發文表示，2019年6月13日民進黨中央黨部寫下了台灣民調史上最黑暗的一天。在明知母體之中住宅電話和手機的結構比例並非相等的情況下，民進黨中央黨部強行以一對一的比例合併雙底冊電話調查資料，目的只為了讓某一個候選人在“總統”提名初選中獲勝。



洪永泰指出，全世界各地的雙底冊電話調查（dual frame telephone survey）都為了如何併檔對母體進行估計投入資源進行研究，方法論和實證研究文獻很多，台灣自然也不例外。扭曲雙底冊人口結構的資料勢必做出偏離真相的推論，這個初選調查真的不能當真。



洪永泰說，民意調查教科書裡最著名的兩個大烏龍，一個是1936年美國總統選舉“文學文摘（The Literary Digest）”以郵寄問卷調查預測羅斯福將以43%落敗，其實他卻是以61%狂勝。另一個是1948年總統選舉，蓋洛普（Gallup）預測杜魯門以44%敗選，實際上卻是以50%獲勝。幾乎所有的民調教科書都會拿杜魯門拿著報紙頭版“杜威擊敗杜魯門”的大笑照片做樣版。



洪永泰表示，教科書裡舉的美國烏龍例子畢竟還只是選舉預測而已，無傷大雅。民進黨的2019年初選民調可是貨真價實的“總統”選舉提名，實質影響非同小可。這個烏龍絕對會寫入台灣民調教科書，永垂不朽。