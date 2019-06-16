台灣省全國人大代表視察深圳科技公司

視察團了解台青在創客空間的創業情況（中評社 張爽攝） 中評社深圳6月16日電（記者 張爽）台灣省第十三屆全國人大代表團6月14日、15日視察了深圳騰訊計算機系統有限公司、大疆創新科技有限公司、柔宇科技有限公司、賽格眾創空間。



在騰訊公司，代表們看到，騰訊的展示屏上顯示“微信和WeChat月活躍用戶數”已超過百億；展示廳內擺放著騰訊旗下的各種明星產品，如騰訊網、QQ飛車、“王者榮耀”手游等。代表團還觀看了騰訊發展的宣傳片。



全國台聯副會長、海南省台聯會長符之冠表示，騰訊為兩岸交流做了貢獻，每次有台灣的交流團來海南，我們就請他們下載微信，感受微信強大的功能。“這次來到騰訊總部，我了解到騰訊不僅僅是一個通訊工具，還是一個互聯網的產業鏈，做得非常出色。”符之冠說，騰訊能夠把互聯網的優勢整合在一起，不單為個人服務，也能為社會服務。



在大疆創新科技有限公司，代表們聽取了大疆發展歷程和產品介紹，還現場試用了大疆最新的無人機產品，代表們對大疆年輕的創業團隊僅用短短幾年時間做到了世界領先水平表示讚賞。在柔宇科技有限公司，負責人展示了該公司擁有獨立知識產權的柔性屏技術。柔性屏不僅可以應用在手機上，還可以應用在衣服、帽子以及家居產品上。代表們表示，這一技術應用範圍廣泛，將給人們的生活帶來革命性的變革。



在賽格眾創空間，代表們在一家台灣青年的在孵項目前駐足，認真詢問他們的發展情況。這個台灣青年的在孵項目是“小綠草自拍機器人”，擁有核心技術“自拍智能芯片”，在大陸多個創新大賽中榮獲獎項，目前估值已經過億。



賽格眾創空間是賽格集團打造的創業社區，於2015年6月13日正式開業運營，目前在華強北商圈擁有2個孵化器和9個加速器分支，服務超過300個創業團隊及中小企業，獲得“海峽兩岸青年創業基地”的資質。



代表們在交流環節詢問了台灣青年在該創客空間的發展情況，據介紹，賽格眾創空間接待過十多個台灣團隊，目前在孵的台灣團隊有三個。他們歡迎台青前來創業，也為台青們提供了優惠待遇，比如進駐後的前三個月免租金。



全國台聯理事、上海同濟大學材料科學與工程學院教授張雄代表表示，深圳是一片創新的熱土，創業者的創新意識很強。



台灣省第十三屆全國人大代表團10至16日在廣東視察。中共中央候補委員，全國人大常委會委員，全國台聯黨組書記、會長黃志賢日前表示，廣東是中國的南大門，是中國外向型經濟特征最為突出的省份，擁有先行先試的政策優勢。新中國成立70年來，特別是改革開放40年來，廣東經濟發展取得了巨大成就，經濟總量穩居全國第一，廣東的經濟發展也在一定程度上反映了中國的經濟走勢和方向。





