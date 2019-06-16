李慶平：盼國民黨忽忘初心　與時俱進

中評社台北6月16日電（作者 李慶平）7月28日，中國國民黨將在新北市板橋體育場召開第二十屆全代會第三次會議。最主要的任務是提名2020年代表國民黨的“總統”候選人，但事實上，也是國民黨在2016年“總統”大選澈底失敗後能否東山再起的一次最重要會議。



2016年，中國國民黨不僅失去政權，也失去立法權（民進黨在“立法院”超過三分之二席次），以致民進黨執政三年以來，為所欲為，違法（包括“憲法”）亂紀層出不窮，以致設置類似東廠、以意䛊型態“治國”，獨斷獨行，導致經済停滯，族群對立，社會分裂。



因不承認“九二共識”，兩岸進入冷對抗，更由於美國與中國大陸正進行貿易戰，美國採取經貿、科技及軍事對大陸的圍堵政策，己非常明顯。美國擬利用台灣的地理位置及民進黨政府對大陸不友善政策，盡力拉攏台灣為其圍堵大陸的一顆褀子，兩岸關係雪上加霜。由雙方的政治對立，進而進入軍事對立。台灣海峽擦搶走火的可能性大幅提昇。



在面對全球戰略格局重新調整及2020年台灣“總統”大選之際，此時此刻，台灣民眾對民進黨不満情緒己漲至最高點，對國民黨而言，是重獲政權及“立法權”的最佳機會。



2018年九合一地方選舉，國民黨羸得22縣市中的15縣市，為國民黨在2020年“總統”大選奠定良好的基礎。但能否羸得2020“總統”大選？必須先認真審視2016“總統”選舉慘敗的原因及國民黨當前的內部情勢。



2016年國民黨“總統”選舉慘敗的原因，是2008年到2016年台灣民眾給國民黨機會，但結果是大失人心。最嚴重的是藍軍中的深藍（包括軍、公、教及退休人員與眷属），近100萬選票，離棄了國民黨，再加上“臨陣換柱”，更失藍軍軍心，雖不致於去投民進黨票，但選擇了不投票。



國民黨若不能對其原最忠誠的深藍群眾有所對應，2020年“總統”選舉最後是否有勝算，仍是未知數。



2018年是韓流帶領了國民黨縣市長候選人大敗民進黨，韓流的核心理念是什麼？1、維䕶“中華民國憲法”；2、捍衞“中華民國國旗”；3、承認“九二共識”及主張“兩岸和平”；4、全力拼台灣經濟；5、為人民服務。



韓國瑜以接地氣方式，苦人民之苦，樂人民之樂，終於喚醒藍軍的渙散與冷漠。韓流的理念，值得中國國民黨中央、各級幹部及數十萬黨員深思。

