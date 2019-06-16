上海台商走進興城古城　聆聽半部明清戰史

站在興城古城鐘鼓樓上（中評社 李娜攝） 中評社葫蘆島6月16日電（記者 李娜）6月15日，“2019上海台商遼寧行”考察團走進位於遼寧省興城市老城區中心的興城古城，參觀了古城商業街、薊遼督師府、文廟等地。



興城古城是中國十佳古城，是我國目前保存最完整的四座明代古城之一。有句話說“一座寧遠古城，半部明清戰史”這里還是赫赫有名的軍事古城。興城古城始建於1428年（明宣德三年），明皇在此設衛建城，賜名“寧遠”，稱寧遠衛城。清代重修，改稱寧遠州城。1913年，寧遠州改為寧遠縣。1914年1月重新啟用興城之名，沿用至今。



興城古城略呈正方形，城中心設有一座雄偉壯觀的鐘鼓樓，與四座城門箭樓遙相對應，大鼓直徑2.25米，據說是用整張牛皮綳制而成，實為罕見。城的四面正中皆有城門，門外有半圓形甕城。城牆基砌青色條石，外砌大塊青磚，內壘巨型塊石，中間夾夯黃土。



興城古城建於明代，名為寧遠州，明朝時期的邊疆，是抗擊滿清的第一道城防，因為地勢平坦無險可守，故建城堡，扼守要塞以拒外敵侵擾。城上各有兩層樓閣、圍廊式箭樓，分別各有坡形砌登道。以前分外城和內城，外城已倒。城牆四角仍築有炮台，突出於城角，用以架設紅夷大炮。明代天啟六年，清太祖努爾哈赤率領大軍13萬直逼孤城寧遠，袁崇煥率全城軍民英勇抗擊，用設在城牆上的紅夷大炮猛烈轟擊。清太祖努爾哈赤就是被紅夷大炮擊中，身負重傷，回盛京之後不久身亡。次年，皇太極為父報仇，再次猛攻寧遠，依舊以失敗告終。這就是堪稱經典的兩次“寧遠大捷”，以少勝多，誓守孤城，袁崇煥因此名聲大振。



據悉，興城具有得天獨厚的旅遊資源，在42平方公裡的區域內，集“城、泉、山、海、島”五大景觀於一體，珠聯璧合，形成了北方沿海風景旅遊區獨特的風姿，每年前來觀光的中外遊客達百萬人次。



“2019上海台商遼寧行”考察團於6月11－15日走進遼寧大連、沈陽、葫蘆島多地考察交流，由上海台辦主任李文輝，全國台企聯會長、上海市台協會長李政宏率40位上海台商來遼參訪考察。旨在密切上海與大連對口合作交流，助力東北經濟振興，促進上海台企轉型升級，上海台商沿途還將開展愛心捐贈活動，助力葫蘆島市扶貧攻堅戰。