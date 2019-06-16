上海台商走進綏中七彩農業園參觀考察

上海台商走進綏中七彩農業園（中評社 李娜攝） 中評社葫蘆島6月16日電（記者 李娜）6月15日，6月14日上午，“2019上海台商遼寧行”考察團來到綏中縣“七彩綏中”現代農業產業園考察走訪，找尋合作洽談的商機。



“七彩綏中”現代農業產業園位於沙河鎮營盤村和網戶鄉樸家村、河東村交界處，總占地面積1萬餘畝，計劃投資額10億元，是集一產綠色果蔬種植，二產冷鏈物流加工，三產休閑旅遊農業及服務業為一體的大型綜合性現代農業產業園。產業園充分發揮綏中的地理優勢在積極搞好園區建設的同時安排大量周邊困難農戶就業，從根本上解決農戶的實際困難，促進當地一二三產業融合發展，通過網絡平全示範基地台將周邊鄉鎮土特產集中面對全國銷售。力爭將“七彩綏中”現代農衣業產業園打造成為遼西精致農業與創意農業的龍頭企業。



據悉，目前農業產業園擁有4個大型果樹種植基地，楊家溝果樹基地、桃樹果樹基地、小官果樹基地、龍屯果樹基地及1個育苗基地，六股河育苗基地。產業園計大力發展溫室大棚采摘與冷棚種植，劃建設現代化溫棚500個，占地1500畝，目前已完成51個溫棚建設。溫棚內種植品種為高品質天然綠色水果及蔬菜，種類為大櫻桃、草莓、葡萄及各種蔬菜等。產業園基礎設施配套完善，公司擬建容量為40000噸的恒溫冷藏庫，現8，000噸恒溫庫工程已完工並已投入使用；公司成立冷鏈運輸車隊。現有冷藏車輛12輛，用以實現農產品規模化、規範化儲存、運輸。同時農場緊跟網絡信息時代腳步依托互聯網平台，發展了淘寶網店，快手直播銷售平合及微信公眾號等銷售方式，為加碑岩鄉、永安鄉的貧困戶銷售了本地的特色農產品，既幫助了兩個鄉鎮的貧困戶解決了實際問題，同時也讓廣大市民購買到了綠色放心的農產品。



上海台商團參訪之日，正值產業園大棚櫻桃剛上市之時，考察團一同走進大棚，聽取介紹，品嘗剛剛熟透的大櫻桃，七彩農業園的櫻桃口味、酸甜度得到考察團的一致好評。



“2019上海台商遼寧行”考察團於6月11－15日走進遼寧大連、沈陽、葫蘆島多地考察交流，由上海台辦主任李文輝，全國台企聯會長、上海市台協會長李政宏率40位上海台商來遼參訪考察。旨在密切上海與大連對口合作交流，助力東北經濟振興，促進上海台企轉型升級，上海台商沿途還將開展愛心捐贈活動，助力葫蘆島市扶貧攻堅戰。



