中評現場：雲林女婿沒漏氣　地方鄉親力挺

“神力女超人”藍委許淑華。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月15日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜今日在雲林人文公園舉行第三場造勢大會，身為“雲林女婿”的他場子也沒漏氣，現任雲林縣議會議長沈宗隆率10幾名地方議員現身力挺，連國民黨籍雲林縣長張麗善、雲林縣農田水利會會長林文瑞、嘉義市長黃敏惠，國民黨“立委”許淑華也到場相挺，此外，前國民黨“立委”孫大千、台南市議員謝龍介、高雄市議員陳美雅更接力上場主持，炒熱氣氛。



韓國瑜以雲林女婿回到雲林，看得出來雲林地方積極動員態勢，議長率議會議員到場相挺，連前議長蘇金煌都現身稱讚韓國瑜為人俠義，會做事。主持人也在雲林力量大集結向全場韓粉宣布，會場已達10萬人。



“神力女超人”許淑華依舊是現場人氣最高的政治明星之一，許上台就先高喊“一枝穿雲箭”，台下韓粉立馬高喊“千軍萬馬來相見”。許笑說，各位親愛的土包子們，大家好久不見，“大家都沒離開”！



孫大千也表示，外界都唱衰韓國瑜辦活動人會越來越少，但事實完全不是如此。孫表示，韓國瑜有能力翻轉高雄，均衡南北，大家要團結一心支持韓進2020。



國民黨代表輪番上陣，連國民黨高雄市議員黃柏霖也上台分享韓國瑜當高雄市長短短幾個月的政績，以破除外界黑韓質疑。



韓國瑜即將在下午5時抵達大會。