不分區“立委”布局　卓榮泰：無派系考量

中評社台北6月15日電／民進黨擬跨黨派籌組保護台灣大聯盟，目前20個“立委”選區除自覓人選，也開放與友黨合作，民進黨主席卓榮泰更指出，不分區“立委”提名將組提名委員會，提名原則不會論功行賞、派系考量降至最低，他本身無派系考量、不怕得罪人。



中央社報道，卓榮泰昨天接受電視媒體訪問表示，區域“立委”有24個選區尚未提名，有處理急迫性，其中有4個選區自己找適當的人，其他20個選區除了尋找適當人選外，將開放與外界、友黨合作，有些非民進黨“立委”席次的選區還要繼續合作，這是大工程，若能成功合作，可望擴大力量，保護台灣大聯盟的形式會出現。



卓榮泰說，民進黨秘書長羅文嘉已與時代力量秘書長陳孟秀會晤過。



時代力量發言人李兆立今天發出聲明表示，兩黨秘書長確實曾於5月17日碰面，由羅文嘉提出邀約，希望彼此建立互動與對話窗口，當天短暫的會面也僅止於此，未就選舉及合作議題有任何實質交流。



李兆立表示，時代力量所有提名工作仍依照自己的節奏進行中，即使有任何與他黨合作可能，都會依程序，經提名小組及決策會議通過才會定案。



關於民進黨第二階段的不分區“立委”布局，卓榮泰表示，不分區“立委”提名，將成立一個委員會討論這個事情，這次不分區“立委”提名會努力將派系考量降到最低，他沒有任何派系考量，不怕得罪任何人，但不能得罪這個黨。



由於2020大選不分區“立委”名單扮演重要角色，外界質疑是否論功行賞，卓榮泰表示，在他腦袋裡，完全沒有論功行賞這四個字，他會與“總統”候選人充分討論，但不用論功行賞做事情。



“立委”選舉與時代力量合作議題，卓榮泰表示，雙方秘書長有談過，互動不錯，雙方合作原則有二：尊重時代力量與黨內是否有優秀黨員可以打敗對手，目前有3個主要選區分別是現任“立委”台北市中正萬華區林昶佐、台中市第三選區洪慈庸與新北市第十二選區黃國昌。



台北市長柯文哲若參選“總統”，民進黨要如何應對，卓榮泰說，從初選民調結果來看，蔡英文代表民進黨參選，在年輕選票上，柯文哲沒有取得優勢，兩人實力相近；不過，對年輕票的吸收還是不夠，中央黨部已成立類似青年軍的組織，大舉進入青年團體進行溝通，盼年輕票大幅成長。



另外，有關卓榮泰擬拜會前“總統”陳水扁說明民調相關事宜，陳水扁兒子、高雄市議員陳致中下午受訪表示，尚未收到任何聯絡。