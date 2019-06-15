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韓國瑜夫婦大進場　雲林鄉親熱情喊凍蒜
http://www.CRNTT.com   2019-06-15 18:09:27


韓國瑜與李佳芬進場。（中評社 林谷隆攝）
　　中評社雲林6月15日電（記者　林谷隆）中國國民黨高雄市長韓國瑜15日到雲林舉行造勢，韓粉們頂著33度的高溫，現場一片紅海，舞台前擠滿韓粉，韓國瑜下午5點多在青年軍簇擁下與妻子李佳芬進入會場。雲林縣長張麗善表示，雲林若好，台灣就好“我們的日頭已經出來了”，現場支持者凍蒜聲不斷，並為雲林女兒李佳芬加油打氣。

　　韓國瑜15日來到妻子李佳芬的娘家雲林，舉辦“雲林人ㄟ相挺，歡迎雲林女婿回娘家”造勢活動，由於天氣相當好，主持人許淑華宣布現場超過12萬人。 


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