韓國瑜夫婦大進場　雲林鄉親熱情喊凍蒜

韓國瑜與李佳芬進場。（中評社 林谷隆攝） 中評社雲林6月15日電（記者 林谷隆）中國國民黨高雄市長韓國瑜15日到雲林舉行造勢，韓粉們頂著33度的高溫，現場一片紅海，舞台前擠滿韓粉，韓國瑜下午5點多在青年軍簇擁下與妻子李佳芬進入會場。雲林縣長張麗善表示，雲林若好，台灣就好“我們的日頭已經出來了”，現場支持者凍蒜聲不斷，並為雲林女兒李佳芬加油打氣。



韓國瑜15日來到妻子李佳芬的娘家雲林，舉辦“雲林人ㄟ相挺，歡迎雲林女婿回娘家”造勢活動，由於天氣相當好，主持人許淑華宣布現場超過12萬人。