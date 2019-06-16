2019兩岸僑聯和平發展論壇在廈召開

開幕式現場（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月16日電（記者 海涵 徐夢溪）6月15日，第十一屆海峽論壇·2019兩岸僑聯和平發展論壇·海峽兩岸暨港澳僑界圓桌峰會在廈門成功舉辦，來自海內外及港澳台地區的150余名僑界代表圍繞“推動兩岸和平發展，致力民族偉大復興”的主題展開深入交流。中國僑聯主席萬立駿，福建省委常委、統戰部部長邢善萍出席並致辭，中國僑聯副主席李波主持會議。國務院台辦港澳涉台事務局副局長朱鳳蓮、福建省僑聯主席陳式海、中華僑聯總會理事長鄭致毅、華僑協會總會理事長黃海龍、香港僑界社團聯會會長余國春、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝、香港華僑華人總會監事長梁淦基、香港僑友社會長黃英來、澳門歸僑總會副監事長尤肖吾等參加會議並發言。



萬立駿表示，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表了重要講話，全面闡述了我們立足新時代、推進祖國和平統一的重大政策主張，是指引兩岸關係和平發展的綱領性文件。兩岸關係和平發展是維護兩岸和平、促進兩岸共同發展、造福兩岸同胞的正確道路。推動兩岸關係和平發展，要不斷深化包括僑界在內的兩岸各領域交流合作，努力促進兩岸同胞團結奮鬥，旗幟鮮明反對“台獨”分裂活動。萬立駿提出四點建議：一是，堅持體現一個中國原則的“九二共識”，絕不為任何形式的“台獨”分裂活動留下任何空間。二是，明確戰略定位，推動民間交流，推進兩岸融合發展。三是，共同弘揚中華文化，兩岸同胞心靈契合。四是，積極為兩岸青年創造交流機會，鼓勵兩岸青年共同發展，共同成長。



邢善萍表示，2018年是兩岸同胞攜手推動兩岸關係克難前行的一年。要堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對和遏制形形色色的“台獨”分裂行徑，採取一系列惠及廣大台胞的政策措施，積極有為，穩中有進，團結廣大台灣同胞，引領兩岸關係朝正確方向發展。



朱鳳蓮在發言中說，今年1月2號習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表講話，貫穿這篇講話的主線是“和平統一”。習總書記宣示說“祖國必須統一，也必然統一”，這是兩岸關係發展70年的歷史定論，也是新時代中華民族偉大復興的必然要求。之所以這樣講，可以從四個方面來理解。首先，從國家的發展來看，新中國成立70年來，社會經濟快速發展，現在更有能力、更有條件推進祖國和平統一進程；第二，從兩岸關係發展來看，過去40年兩岸關係整體面貌發生了歷史性的重要變化，兩岸經濟社會融合發展前所未有，兩岸關係站在了新的歷史起點；第三，從台灣主流民意來看，台灣同胞基本上普遍支持兩岸關係和平發展；第四，從國際社會來看，現在有178個國家在承認一個中國原則的基礎上同中國建立外交關係，充分體現出這是歷史潮流、人心所向。

