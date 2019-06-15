國務院港澳辦發言人就香港修例問題發表談話

（來源：網絡） 中評社北京6月15日電／新華社北京6月15日電 國務院港澳事務辦公室發言人15日就香港特別行政區修訂與移交逃犯相關的“兩個條例”問題發表談話，對林鄭月娥行政長官同日宣布的暫緩修例工作的決定表示支持、尊重和理解。



該發言人表示，今年2月香港特別行政區政府啟動與移交逃犯相關的“兩個條例”修訂工作，此舉既有利於處理有關香港居民涉嫌在台灣殺人案件的移交審判問題，又有利於堵塞現有法律制度的漏洞，以共同打擊犯罪，彰顯法治和公義，是必要的、正當的。中央政府支持特區政府的修例工作。對於香港近期發生的反對修例的遊行集會事件及社會反應，中央政府高度關注。



該發言人說，林鄭月娥行政長官今天發表談話，宣布特區政府暫緩將有關修例法案提交立法會二讀審議，以便更廣泛地聽取社會各界意見，令社會盡快恢復平靜。我們對這一決定表示支持、尊重和理解。



該發言人強調，中央政府對林鄭月娥行政長官和特區政府的工作一直是充分肯定的，將繼續堅定支持林鄭月娥行政長官和特區政府依法施政，與社會各界人士共同維護好香港的繁榮穩定。

該發言人說，香港警隊是市民安全和社會安寧的守護者，其執法專業水平享有廣泛贊譽。中央政府強烈譴責有關暴力行徑，堅定支持警隊依法懲治，守護香港法治和社會治安。



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