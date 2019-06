韓國瑜談兩岸　帶領現場民眾高喊四口號

韓國瑜強調,不可能“今日香港、明日台灣”,也不接受一國兩制,除非 over my dead body。(中評社 高易伸攝) 中評社高雄6月15日電(記者 高易伸)中國國民黨高雄市長韓國瑜今日以“雲林女婿”身份出席第三場造勢大會,一上台便針對近日香港“反送中”表達意見。韓說,有人說“今日香港是明日台灣”,但這完全不可能。“中華民國”自己的“國號”、有“憲法”、有“國格”,我們一定要捍衛“中華民國”。有人說我要接受“一國兩制”完全是胡說八道。台灣人民怎麼可能接受,沒有“國”、哪有家,我要把這件大事講清楚,如果我有機會當上“中華民國總統”,有機會帶領台灣,我保證“一國兩制絕對不會在台灣這塊土地出現”,除非、除非、除非Over my dead body。”



韓國瑜說,香港政府沒有傾聽香港人民感受,因此103萬香港人走上街頭,因此香港政府停止審查,這告訴我們,一個政府沒辦法傾聽人民感受,是多麼可怕。



韓國瑜還帶領民眾高喊,“拒絕一國兩制,熱愛‘中華民國’,熱愛民主自由,堅持和平繁榮!”我們熱愛生活方式民主自由絕對不能變。



韓國瑜說,農民越豐收,農民越流眼淚,民進黨禁止農藥巴拉刈,未來農業縣要調整,40年前紐西蘭參考台灣蕉農,40年後紐西蘭行銷奇異果,我們追不上。我們農產品過剩掉眼淚,農業也沒有系統,未來台灣農業要加強!農民不要大富大貴,只要合理收入,這是農民心聲!



韓國瑜說,他被抹黑、抹黃,已經連續2年半,從沒有一個人如此,怎麼熬過來?每天早上起床,今天又要抹甚麼?台灣民主政治怎變這樣?民進黨不抹黑就不會選舉,這不是我們的價值!



由於17日是韓國瑜的生日,台下韓粉在主持人帶領下,高唱生日快樂歌。韓國瑜也許三個願望,第一“國”運昌隆,第二“國家安全”、人民有錢,第三是長出烏黑秀髮。