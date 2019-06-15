韓國瑜談兩岸　帶領現場民眾高喊四口號

韓國瑜強調，不可能“今日香港、明日台灣”，也不接受一國兩制，除非 over my dead body。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月15日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜今日以“雲林女婿”身份出席第三場造勢大會，一上台便針對近日香港“反送中”表達意見。韓說，有人說“今日香港是明日台灣”，但這完全不可能。“中華民國”自己的“國號”、有“憲法”、有“國格”，我們一定要捍衛“中華民國”。有人說我要接受“一國兩制”完全是胡說八道。台灣人民怎麼可能接受，沒有“國”、哪有家，我要把這件大事講清楚，如果我有機會當上“中華民國總統”，有機會帶領台灣，我保證“一國兩制絕對不會在台灣這塊土地出現”，除非、除非、除非Over my dead body。”



韓國瑜說，香港政府沒有傾聽香港人民感受，因此103萬香港人走上街頭，因此香港政府停止審查，這告訴我們，一個政府沒辦法傾聽人民感受，是多麼可怕。



韓國瑜還帶領民眾高喊，“拒絕一國兩制，熱愛‘中華民國’，熱愛民主自由，堅持和平繁榮！”我們熱愛生活方式民主自由絕對不能變。



韓國瑜說，農民越豐收，農民越流眼淚，民進黨禁止農藥巴拉刈，未來農業縣要調整，40年前紐西蘭參考台灣蕉農，40年後紐西蘭行銷奇異果，我們追不上。我們農產品過剩掉眼淚，農業也沒有系統，未來台灣農業要加強！農民不要大富大貴，只要合理收入，這是農民心聲！



韓國瑜說，他被抹黑、抹黃，已經連續2年半，從沒有一個人如此，怎麼熬過來？每天早上起床，今天又要抹甚麼？台灣民主政治怎變這樣？民進黨不抹黑就不會選舉，這不是我們的價值！



由於17日是韓國瑜的生日，台下韓粉在主持人帶領下，高唱生日快樂歌。韓國瑜也許三個願望，第一“國”運昌隆，第二“國家安全”、人民有錢，第三是長出烏黑秀髮。