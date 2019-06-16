中評觀察：台青大陸創業 惠台政策助益多

福建省“101台灣青年創業扶持計劃”，累計產生35名台灣青年“創業之星”，並發放創業獎金總計175萬元人民幣。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月16日電（記者 黃文杰）第十一屆海峽論壇15日正式登場，今年凸顯青年主體地位，搭建兩岸青年交流和人才交流平台，活動可見一批批台青，分享如何從登陸、扎根、發展、融合4階段，交織成精彩的西進故事，大陸也確實落實照顧台青創業就業，“惠台31條”加上各地出台優惠，“說到做到”，成為強大引擎，幫助台青抓住發展際遇。



第十七屆海峽青年論壇，大會表揚入選“101台灣青年創業扶持計劃”15名台灣青年“創業之星”，除了精美獎牌，共青團福建省委還給每位得獎者人民幣5萬元創業資金扶持。



這是“101台灣青年創業扶持計劃”，自2015年9月啟動以來，截至2018年12月，已舉辦七期公益培訓班，參與培訓的台灣青年達350多人次，幫扶和支持80個台灣青年創業項目落地青創基地，評選產生了35名台灣青年“創業之星”，發放創業獎金總計人民幣175萬元。



獲評福建“創業之星”的台青林欣德，自去年開始在廈門創業，投入兩岸汽車企業提供商務咨詢服務。他表示，獲選是種鼓勵，將繼續推動自己在大陸的創業，更樂意把經驗告訴在台灣的青年，邀請來大陸實踐自己夢想，認識更多的台灣創業青年夥伴，形成一股正向力量。



台灣有博士賣雞排，陳光中則是博士賣披薩。原本在新竹科學園區上班，經常吃披薩，研究顯示面板的他，不斷嘗試改良，研發出電子窯烤爐，不但讓披薩質量穩定，效率也大大提高，一片披薩製作時間精確到4分21秒，同時烤5片，1小時至少可以製作60片，相較於傳統手工搖烤，一小時最多做15到20片，數量當然大增，也帶來商機。



這個研發讓他看好大陸市場，從台灣起步，新竹、花蓮披薩店一家家開，現在“登陸”，驚訝大陸市場驚人，“過來以後，我發現，應該更早一點來，這裡是大舞台。”



“博士賣披薩”的陳光中，選擇廈門作為大陸創業的首站，坦言廈門給他“歸屬感”，同樣的閩南語、同樣的生活習慣、同樣的民俗祭拜，加上當地政府給台青優惠創業政策，讓他倍感溫暖，也深信“電子披薩”，可以幫他開拓大陸市場。



上述台青在大陸創業故事，一個比一個精彩，尤其很多剛來大陸，創業初期本來就基礎不穩，慶幸有了國台辦“惠台31條”以及“福建66條”甚至升級版惠台照顧，真正助台青一臂之力，“說到做到”，政策具體落實。